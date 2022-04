Fabricio Alvarado pidió a Francisco Prendas renunciar a presidencia de Nueva República

Francisco Prendas (der.) acompañó a Fabricio Alvarado en la papeleta presidencial, como candidato a la primera vicepresidencia de Nueva República, en las pasadas elecciones. Foto: (Alber Marín)

El diputado electo y excandidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, le solicitó a Francisco Prendas renunciar a la presidencia del Partido Nueva República, después de la primera ronda electoral.

Así se lo confirmó Prendas al medio crhoy.com este miércoles, al explicar las razones por las que él no seguirá vinculado a la agrupación.

El herediano fue candidato a la primera vicepresidencia de la República en la papeleta que lideró Alvarado y, a la vez, fue aspirante a una diputación por el primer lugar de Heredia en las pasadas elecciones nacionales.

“Luego de las elecciones en primera ronda, don Fabricio tomó la decisión de asumir las decisiones futuras del partido, la coordinación de los nuevos diputados y el trabajo territorial. Me dijo que lo haría con otras personas y que ya no era necesario mi aporte como presidente del partido”, relató Francisco Prendas.

Prendas sostuvo que, por respeto a la decisión del exaspirante, decidió renunciar a partir del el 23 de febrero pasado para allanarle el camino para que actúe “con libertad en el partido y sus nuevas funciones legislativas”.

“Para no generar divisiones, tendencias ni discusiones que puedan estorbarle a don Fabricio en sus tareas, por el momento no estoy contemplando participar de procesos internos del Partido Nueva República y estoy seguro de que las personas en las bases del partido, sus estructuras formales y Fabricio, con la gente de confianza que él designe a su lado, podrán seguir adelante. No puedo más que desearles lo mejor por el bien de Costa Rica”, añadió.

Por su parte, el hermano de Francisco, el diputado Jonathan Prendas, vocero actual del bloque independiente Nueva República en el Congreso, confirmó que él tampoco asumirá ninguna responsabilidad ni nombramiento en la futura fracción de ese partido.

Hermanos separados

En un comunicado de prensa difundido a las 3:30 p. m. de este miércoles, Jonathan y Francisco Prendas explican la decisión de separarse de Nueva República, “sus órganos de poder, de su fracción legislativa entrante y de sus estructuras territoriales”.

“En paz y con la satisfacción de cerrar un ciclo, ahora dejaremos que el Partido Nueva República, don Fabricio Alvarado y quienes estén a su lado, tomen las riendas y determinen así el camino que quieren seguir como agrupación política”, dice la nota conjunta.

Los Prendas añadieron: “Vendrán nuevas luchas, claro que sí, pero en cada una de ellas será más grande la causa, el propósito y sobre todo el país, antes que una persona o un interés en particular”.