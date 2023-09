Exdiputado se abstiene de declarar porque ‘podría ser’ imputado en caso de financiamiento de Chaves

El exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales, se abstuvo de declarar la mañana de este lunes, en el Congreso, ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales. Argumentó que podría ser imputado en la causa penal que investiga el financiamiento de la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

El siguiente fue un intercambio de preguntas y respuestas con el diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN):

—Don Humberto, le pregunto, ¿el señor Federico Cruz, conocido como Choreco, ha sido en campañas electorales suyas, anteriormente, su jefe de campaña? ¿Le ha asistido en las campañas? ¿Le ha dado servicios profesionales?

—Como le indiqué, con todo respecto, señor diputado, me voy a abstener de declarar.

—¿Dígame el número de la causa penal que le limita a hablar sobre ese detalle?

—Hay una causa abierta por el financiamiento de la campaña del señor Rodrigo Chaves.

—¿Usted es imputado, perdón que lo interrumpa, don Humberto?

—No, pero podría serlo, eventualmente.

Los diputados convocaron a Humberto Vargas porque el proveedor de servicios de comunicación de campaña, Remi Osman Mucondo, dijo que, antes de la segunda ronda del 2022, el equipo de comunicación de Chaves “se movió” a una casa en San Pedro de Montes de Oca y que él escucho que tenía relación con el exlegislador.

“Escuché que esa casa pertenecía al exdiputado Humberto Vargas Corrales”, manifestó el 28 de agosto, bajo juramento, el ucraniano, quien ofreció servicios de “mano izquierda” (lo que describió como “la campaña no oficial”) y visitó esa casa en varias ocasiones.

Al respecto, en una breve introducción, el excongresista negó que ese inmueble fuera de su propiedad o de algún miembro de su familia, tal como aclaró este diario el sábado anterior.

También, negó que él hubiese pagado el arrendamiento de ese inmueble, cuyo uso no fue reportado por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ni como alquiler ni como donación.

“En la comparecencia del señor Remi Osman, el señor diputado Francisco Nicolás lo interpela indicando que yo pagué los alquileres de esa vivienda para que se utilizara en la campaña del señor Chaves.

“Esa afirmación, que respeto profundamente, pero que no puedo compartir de ninguna forma, me atribuye la comisión de un delito previsto y sancionado por el Código Electoral. Como consecuencia de lo anterior y por recomendación de mis abogados, me voy acoger a mi derecho constitucional de abstenerme totalmente de declarar”, dijo el exdiputado socialcristiano.

El Código Electoral castiga tanto las donaciones no reportadas como las donaciones de sociedades anónimas. La ley impone una sanción de dos a cuatro años de cárcel a quien realice donaciones evadiendo las finanzas partidarias, así como a quien efectúe donaciones de personas jurídicas.

Además, prevé de dos a seis años de prisión al miembro del comité ejecutivo que, teniendo conocimiento de aportes ilegales, no los denuncie, o bien, acepte donaciones contrarias a la ley.

El exdiputado Humberto Vargas ante la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, junto a su abogada Gloria Valladares Navas. Foto: Aarón Sequeira

El equipo de comunicación

Según Mucondo, el equipo de comunicación que trabajó en esa vivienda era coordinado por Federico Cruz Saravanja, actual asesor de imagen y consejero del presidente Chaves.

Actualmente, Cruz Saravania también es presidente del partido político Aquí Costa Rica Manda.

Las preguntas no contestadas

A la comparecencia de este lunes, de último momento, también compareció —aunque se abstuvo de declarar— Humberto Vargas Sotres, hijo de Humberto Vargas Corrales.

Él se encontraba en la barra del público escuchando la comparecencia junto con su abogado Erick Ramos, cuando los diputados votaron una moción, promovida por Francisco Nicolás, para que fuera juramentado y respondiera algunas preguntas.

Nicolás le preguntó a Vargas Sotres:

—¿Usted reconoce esa casa que fue utilizada como estructura oscura de comunicación de la campaña del PPSD? Obsérvela y dígame si la reconoce.

—Como le comuniqué, señor diputado, me voy a abstener.

—¿Usted forma parte de la sociedad denominada Kumita Limitada, cédula jurídica 3-102-645192, donde aparece una persona que se llama Manrique Gutiérrez Loría, está su señor padre, Humberto Vargas Corrales y usted? ¿Está consciente de que usted forma parte de ella?

—No, señor diputado, me abstengo de declarar.

—Le vuelvo a preguntar, ¿usted forma parte de esa sociedad?

—Como le indico, señor diputado, con el máximo respeto, tengo que obedecer la recomendación de mi abogado y me abstengo de declarar, como mi derecho constitucional.

Humberto Vargas Sotres (de pie) junto a su abogado Erick Ramos (a la derecha), en la Asamblea Legislativa. Foto: Aarón Sequeira

Posteriormente, el verdiblanco retomó el interrogatorio al exdiputado Vargas Corrales:

—¿Usted conoce la sociedad anónima 3-101-709547, si es dueña de ese inmueble (el que se usó por el equipo de comunicación)?

—Me abstengo, señor diputado, con mucho respeto.

—A esa sociedad le cambiaron de tipo, de sociedad anónima la pasaron a ser una sociedad de responsabilidad limitada (SRL), por tanto pasó de ser el número que cité a ser 3-102-709547. Esto es vital. Eso hizo que se cortara la cadena de seguimiento en el Registro Público de quién es el titular y propietario de esa sociedad. ¿Usted sabe, don Humberto, por qué la cambiaron de S. A. a S. R. L. para que no le siguieran el rastro? ¿Sabe por qué y quién lo hizo?

—Me abstengo de declarar señor diputado.

—Esto logró que no se supiera, en primera instancia, que esa misma sociedad, en la cual estaban inscritos antes, como propietarios, usted y su familia, tal y como en un principio se dijo y luego se desvirtuó por este movimiento táctico, registral que hicieron, para deshacer la cadena de seguimiento del inmueble, hizo que algunos medios de comunicación no le llegaran al meollo del tema.

Efectivamente, esta casa sigue registrada en la municipalidad a nombre de la sociedad anónima 3-101-709547. ¿Reportaron ustedes el préstamo de esta sociedad al TSE, siendo ya claro que es la misma sociedad propietaria?

—Me abstengo de declarar señor diputado.