Francisco Nicolás defiende presencia de su familia en la Asamblea: ‘La democracia no tiene límite’

Francisco Nicolás (al centro) conversa con Óscar Izquierdo y Claudio Alpízar. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

Francisco Nicolás, quien fue viceministro de Transportes durante el gobierno de José María Figueres (1994-1998), ganó este sábado el primer lugar de la papeleta para diputados del PLN por la provincia de Puntarenas. Le ganó el pulso al alcalde de Esparza, Asdrúbal Calvo.

De esta manera, la familia Nicolás aspira a tener una tercera representación en el Congreso en lo que va de este siglo. Xinia Nicolás, hermana de Francisco Nicolás, fue diputada del 2006 al 2010.

Actualmente, en el periodo 2018-2022, es legisladora Franggi Nicolás, hija de Francisco Nicolás, y ahora él procura llegar a Cuesta de Moras. Al respecto, el candidato declaró: “La democracia no tiene límite, hoy habló la democracia y habló fuerte. Ahí estamos reunidos casi 200 asambleístas del país, no solo de Puntarenas, no solo familia mía. Yo respeto y quiero mucho a don Asdrúbal, es un muchacho que conozco desde joven y vale muchísimo, pero hoy la democracia habló y cuando la democracia habla hay que respetarla”.

El ganador obtuvo con un amplio margen la candidatura, al obtener 139 votos a favor en la Asamblea Nacional de Liberación Nacional (PLN).

Sobre la pesca de arrastre, el aspirante adelantó que es necesario reinventar la actividad, como impulsar la pesca de calamar, por ejemplo. Un grupo de diputados, incluida Franggi Nicolás, respaldaron revivir la pesca de arrastre, pero el proyecto fue vetado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y en el Congreso el plan no recibió los votos suficientes para revertir la decisión.

“Me parece que no hemos logrado descifrar bien la ecuación, por un lado, usted habla de pesca algunas veces y se dice ‘pesca de arrastre’ y algunos se imaginan como que la valla baja al fondo y se trae para arriba a Bob Esponja, a la Sirenita, al capitán Nemo; otros dicen ‘no pasa nada. Ni una cosa es cierta ni la otra, la pesca tiene su impacto”, respondió el candidato.

“Todos somos responsables, los mismos pescadores también, porque nadie quiere dar el paso al frente, nadie quiere ceder, dicen ‘yo pesco de arrastre, punto, si quieren me aprueban el proyecto de ley o no, yo no me reconvierto’. No, usted se reconvierte o lo cierro. Entonces empezamos en ese punto que la sociedad está”, dijo.