‘El presidente vetará la ley mordaza por inconstitucionalidad’, dice presidente de Colegio de Periodistas

Carlos Alvarado vetará la ley mordaza al alegar que es inconstitucional, declaró el presidente del Colegio de Periodistas, Belisario Solano, quien cuestionó la norma desde el 28 de abril y se reunió con el mandatario saliente este jueves en la noche en un acto donde se develó su retrato como segundo periodista que llega a gobernar el país después de Otilio Ulate Blanco (1949-1953).

Solano dijo que Alvarado le explicó que la norma aprobada por 40 diputados del Congreso anterior, el 27 de abril, atenta contra la Constitución Política y eso se va a aducir: “Esto con el fin de que el tema vaya a la Sala Constitucional y eso obligaría, al menos, a la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa a enmendar los yerros que la ley tiene”, detalló Solano, quien además de periodista, es abogado.

Agregó que una vez que salga el veto y este llegue a la Asamblea Legislativa, el Colegio de Periodistas pretende “garantizar que ningún artículo, inciso o palabra cercene el derecho a la libertad de prensa y la libertad, así como el periodismo investigativo”.

Al develar su retrato en el Colegio de Periodistas, al cual se incorporó en julio del 2004, Alvarado dijo: “El día de mañana, vetaremos la ley que pone restricciones al acceso de la prensa a ciertas fuentes de información. Literalmente, mientras algunas personas están empacando cajas, otras están trabajando el veto para que lo podamos firmar y notificar este viernes”.

El gobernante, que entrega el poder a Rodrigo Chaves el domingo 8 de mayo, no aclaró si será veto total a la ley, o parcial, es decir, a los tres incisos del artículo 8 que impiden a la prensa informar sobre causas judiciales en proceso.

Sin embargo, la bancada de diputados del Partido Liberal Progresista (PLP), la primera que reclamó el veto, emitió un comunicado donde indica que sería veto parcial. “Los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) celebraron la decisión que anunció la Presidencia de la República este jueves, de que el presidente Carlos Alvarado vetará parcialmente la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia, que contiene incisos que impedirían a la prensa informar sobre casos de corrupción en la función pública!”.

Eliécer Feinzaig, diputado líder de ese partido, declaró: “Nos satisface mucho que el presidente haya reflexionado sobre la importancia de la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información transparente, pues estos son pilares de la vida democrática”.

De igual forma se pronunció el Partido Liberación Nacional (PLN), que tiene 19 diputados. “El hecho de poner esa ley mordaza es lo que no nos sentimos cómodos, no nos parece correcto. Eso fue parte de lo que coincidimos en el Directorio, aunque en la fracción no lo conversamos”, declaró Kattia Rivera, jefa de fracción.

La diputada Daniela Rojas, jefa de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reconoció que “en buena hora el presidente toma la decisión de vetar el proyecto de Ley 20.799. Desde hace dos días, la fracción de Unidad le había solicitado dicho veto, ya que el proyecto en su artículo 8 claramente limitaba la libertad de prensa e impedía a los periodistas y medios de comunicación, ejercer sus funciones investigativas sobre actos de corrupción o sanciones administrativas, donde se involucraran jerarcas y funcionarios públicos. Una decisión correcta que de no vetarse hubiera traído serios problemas”.