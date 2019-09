“A mí realmente me ha sorprendido que se escapara esa norma (la derogatoria del tope), porque el objetivo era claro: reducir el gasto del gobierno en pensiones. No sé qué pasó, dónde se negoció, porque yo he preguntado eso de que se eliminara el tope, y no hay respuestas”, aseguró el exdiputado y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC).