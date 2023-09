Donante afirma que puso $5.000 para ‘frescos’, pero desconocía pago de gastos electorales

El empresario Luis Diego Soto Clausen, una de las personas que donó dinero al fideicomiso Costa Rica Próspera en el 2021, alegó desconocer que esta estructura pagó gastos electorales de la campaña del actual presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Frente a consultas del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), Soto alegó que puso $5.000 con el fin de comprar “frescos” para las reuniones de un grupo de pensamiento político, de manera que Chaves no corriera con la cuenta de “los tamales” que se servían en la casa del hoy mandatario, donde se reunía el grupo.

No obstante, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, le cuestionó por qué, entonces, se usó el dinero del fideicomiso para comprar banderas o para pagar viáticos de giras de campaña, si se trataba de un grupo de pensamiento para lanzar ideas sobre situaciones nacionales.

“Usted es una persona crítica. Vea para lo que se usó la plata del fideicomiso. El 21 de julio del 2021: pago del 50% de banderas. Era un grupo de pensamiento, ¿para qué necesitaban banderas?”, preguntó Robles.

A esto, Soto Clausen adujo que se empezó como un grupo de pensamiento y se desencadenó en un movimiento político: “No tengo ninguna duda de eso”.

En total, el fideicomiso recogió $149.000 y el frenteamplista le recordó a Luis Diego Soto que él dijo que era un grupo de amigos que ponía plata para comprar frescos, a fin de que Chaves no cargara con los tamales.

“$149.000 se usan solo para comprar frescos y tamales, ¿qué tipo de frescos toman ustedes?”, cuestionó el diputado.

Soto dijo que mencionó los frescos de forma figurativa, pero añadió que se sorprendió cuando vio el nivel de contribuciones de los demás miembros.

El 27 de julio del 2021, continuó Robles, se registró una “gira de campaña” también pagada por el fideicomiso y, el 4 de agosto de ese año, viáticos para una gira de Manuel Morales Díaz, hoy diputado del PPSD, al Pacífico.

“No me consta nada de eso”, alegó Luis Diego Soto.

“La plata usted la puso para los frescos y se terminó usando en una campaña electoral”, acotó Robles, mientras Soto insistió en que eso no lo sabía.

Al principio de la audiencia, el compareciente aprovechó para pedir a los diputados rechazar el proyecto de ley sobre etiquetado de alimentos con los excesos de azúcar y calorías. Este proyecto surgió después de que el Gobierno prohibió el etiquetado.

$500 más para un almuerzo

El donante se presentó como un pequeño empresario fabricante de turrones, que originalmente no tenía intención original de participar en política, pero incluso reconoció que más tarde compró bonos por ¢1,8 millones del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Soto argumentó, en coincidencia con los argumentos de los diputados de Gobierno, que la candidatura de Rodrigo Chaves fue oficializada el 19 de setiembre del 2021 y que lo sucedido antes de eso no lo puede considerar irregular.

Ese argumento ha sido rebatido por resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las cuales señalan que la tendencia electoral de un precandidato presidencial no puede financiarse al margen de la normativa que establece el Código Electoral.

Es decir, todo debe canalizarse a través de las cuentas del partido y no a través de estructuras paralelas de financiamiento.

Más adelante, en la comparecencia, Luis Diego Soto reconoció que estuvo presente, el 7 de julio del 2021, en la presentación de la candidatura presidencial de Rodrigo Chaves, quien en ese momento se presentó junto a Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta del PPSD y diputada oficialista.

“Y usted me acaba de decir que el 20 de agosto (del 2021) le hizo un depósito a la campaña de don Rodrigo Chaves y me dijo que no sabía si era candidato o no”, lanzó Ariel Robles.

El compareciente aportó $500 para un almuerzo que se había programado para el 5 de agosto del 2021, con Chaves, y para el que se hizo publicidad con los colores del PPSD, azul y verde, e incluso en algunas pancartas con el logo de esa agrupación.

Frente a eso, Luis Diego Soto insistió en que, para ese momento, Chaves no estaba ratificado como candidato presidencial, pero el frenteamplista le enfatizó que una cosa es la elección como candidato, que se había realizado meses antes, y otra es la ratificación.

“¿Usted le dio dinero para la campaña electoral?”, preguntó Ariel Robles, a lo que Soto respondió: “No, señor, fue para un almuerzo”, y el frenteamplista agregó: “¿Un almuerzo para qué?”.

“Porque don Rodrigo iba a conversar con un grupo de personas”, alegó el donante. Robles manifestó que es claro que el almuerzo era para recoger para una campaña electoral, tal como dicen los panfletos de la convocatoria al almuerzo.

Poco antes de que terminara la comparecencia, la oficialista Ada Acuña, del PPSD, tomó la palabra para refutar lo señalado por Ariel Robles.

“Nada más para aclarar, la asamblea donde se ratifica al candidato Rodrigo Chaves es el 19 de setiembre y efectivamente fue una asamblea nacional. Lo que pasó antes no tenía absolutamente ninguna injerencia ni ningún tipo de validez, porque ese día estuvo el TSE.

“Entonces, yo creo que ahí es importante que quede claro que, independientemente de lo que pasó antes, estamos hablando de un precandidato″, argumentó Acuña.

Canciller sugirió usar el fideicomiso

Recordó que el propio Chaves lo invitó a sumarse al grupo de estudio Costa Rica Próspera, en enero del 2021, y que luego, en marzo de ese año, por recomendación del actual canciller Arnoldo André se constituyó un fideicomiso, administrado por la firma ATA Trust Company, cuyo presidente era el actual ministro de Relaciones Exteriores.

“Él fue quien ofreció ATA Trust y dijo que ese era el mejor instrumento. (...) Alguno dijo que había que recoger fondos en la carajada porque, si no, se volvía pura hablada”, dijo Luis Diego Soto.

También, recordó a André como la persona que les avisó que ya estaba abierto el fideicomiso y que podían hacer los depósitos en la cuenta.

Soto recordó que, entre febrero y marzo del 2021, hicieron una encuesta, probablemente pagada con la plata que habían puesto, en la cual se midieron temas político electorales.

Sobre el dinero y la razón para haberlo depositado en las cuentas del fideicomiso, Soto Clausen respondió que lo puso allí porque se lo dijeron, aunque no precisó si la instrucción se la dio Rodrigo Chaves, Arnoldo André o Sofía Agüero, exasistente del hoy mandatario.