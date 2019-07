No, nadie, en un acto de no ser mezquinos y sí darle una respuesta a los valores y principios, porque no sé si estás de acuerdo y respeto tu opinión, pero yo creo que esas celebraciones no son muy acordes a lo que es Costa Rica. De igual manera yo no escucho a un campesino, no escucho a un trailero, ni alguien que trabaja en el sector de la construcción o soldador exigiendo que se ponga en una bandera en cada una de las escuelas y de instituciones del gobierno. Nunca he visto que se adorne un edificio de la forma en que se adornaron esos, celebrando un día equis para un sector. Entonces son cosas que nos llevó a reaccionar. Si nosotros somos católicos y tenemos una fe cristiana tenemos que actuar cuando vemos cosas que no son bajo esa línea que un país siempre lo ha sido.