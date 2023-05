Diputados negarían su voto a estado de excepción

Diputados de cuatro fracciones y otras voces políticas fustigaron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por mencionar como una posibilidad el estado de excepción ante la creciente ola de homicidios.

El reproche legislativo pasa por la indignación de que el mandatario siquiera lo haya mencionado como una opción, y por recordarle que esa es una potestad de la Asamblea Legislativa, no del Poder Ejecutivo.

Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), señaló que en esta ocasión “se le fue la mano” al presidente Chaves.

De acuerdo con el artículo 121, inciso 7 de la Constitución Política, solo la Asamblea Legislativa puede declarar un estado de excepción por una votación no menor a 38 votos de los 57 diputados.

Esta figura permite suspender derechos y garantías individuales como:

Libre tránsito

Inviolabilidad del domicidio

Derecho a la intimidad

Secreto de las comunicaciones

Derecho de reunión

Derecho a no ser perseguido por opiniones

Libertad de expresión

Acceso a la información pública

Impedimiento de deteciones sin indicios comprobados de haber cometido un delito

El estado de excepción aplica para casos de evidente necesidad pública.

En entrevista con la agencia de noticias AFP, Chaves afirmó que hará “lo posible para no tener que llegar al estado de excepción”, como el implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

De inmediato, los diputados reaccionaron en rechazo a esa posibilidad.

Kattia Rivera, de Liberación Nacional (PLN), dijo: “Con mi voto jamás va a contar para semejante disparate”.

El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, le advirtió a Chaves que no tendrá el apoyo del Frente Amplio. El subjefe de fracción, Antonio Ortega, afirmó que las manifestaciones denotan la “vena autoritaria” del mandatario.

“No vamos a avalar una idea tan descabellada y absurda”, adelantó Sofía Guillén, jefe de fracción del Frente Amplio.

Los diputados dijeron que Chaves hace “alarde” del desconocimiento al presentar la posibilidad del estado de excepción y le recordaron que solo los congresistas tienen esa posibilidad.

Así reaccionó el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig: “Me preocupa mucho la ligereza con la que el presidente se refiere a la posibiidad implementar un estado de excepción. Habrá que explicarle al presidente que esa decisión no puede determinarla el Poder Ejecutivo por sí solo, de acuerdo con la Constitución Política”.

El jefe de fracción del PUSC, Alejandro Pacheco, reaccionó con indignación.

“Es un increíble que un presidente de Costa Rica utilice la palabra estado de excepción. Eso implica suspender derechos y garantías a los costarricenses. El artículo 121 le da esa tarea a la Asamblea Legislativa y no al Ejecutivo”, manifestó.

Vanessa Castro agregó: “¿Cómo es posible que siquiera se atreva a ver el estado de excepción como una posibilidad? Él desconoce; el artículo constitucional es muy claro en que es una facultad de la Asamblea Legislativa. Se le fue la mano al presidente Chaves y dejó entrever una figura que no debería estar en la mente de un presidente costarricense; es una afirmación demasiado fuerte”.

La diputada del PLN, Andrea Álvarez, también advirtió al gobernante que no cuente con su voto para lo que considera una “ocurrencia”. Declaró que el deber de un presidente “es establecer una política pública en materia de seguridad y combate al crimen organizado”

Otras voces Copiado!

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, tildó de ignorantes las manifestaciones del mandatario

“Imaginar un estado de excepción denota ignorancia del problema de inseguridad y desprecio por los instrumentos que nuestro Estado de Derecho ofrece para enfrentarlo. Dejen de mirar a los autócratas bananeros. Costa Rica puede erigirse de nuevo, en ejemplo de seguridad en democracia”, dijo la expresidenta, en su cuente de Twitter.

El presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), Fabián Solano, también reprochó al mandatario: “Es quizá de las declaraciones más temerarias dadas por el presidente. Por lo visto, está dispuesto a escalar el conflicto social. No, presidente, no ande por esa senda, no subestime a la ciudadanía”.