Diputados exigirán 8 años de espera a alcaldes reelectos para postularse de nuevo

Los diputados aprobaron este miércoles una moción de ajuste al proyecto que limitaría la reelección de alcaldes. Con el cambio aprobado, los jerarcas municipales que logren reelegirse tendrían que esperar ocho años para postularse de nuevo una vez que dejen el cargo.

El ajuste fue avalado en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. Este plan eliminaría la reelección indefinida de alcaldes y establecería que estos funcionarios solo pueden reelegirse por una única vez consecutiva, para periodos máximos de ocho años.

La espera de ocho años para volver a postularse no recaería sobre aquellos jerarcas que no accedan a la reelección, ya sea porque no se postulen para ella o porque pierdan los comicios. Estos podrían aspirar al cargo cuatro años después de haber dejado el cargo.

La moción aprobada también impediría a los alcaldes e intendentes reelectos aspirar de inmediato a otro puesto municipal de elección popular, como el de regidor o el de vicealcalde, para evitar que sigan en la esfera de influencia de la municipalidad respectiva. Para ello, también tendrán que esperar ocho años.

Los regidores y síndicos que logren reelegirse tampoco podrán postularse para el mismo cargo durante ocho años.

El ajuste lo propuso la diputada Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y fue aprobado de forma unánime por los liberacionistas Roberto Thompson, Daniel Ulate y Luis Fernando Chacón (en sustitución de Franggi Nicolás); José María Guevara y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); así como Luis Ramón Carranza y Víctor Morales, de Acción Ciudadan (PAC).

Limitación a alcaldes actuales

En cuanto a los actuales funcionarios municipales, se aprobó la moción 14, firmada por Ulate, Thompson, Solís, Chacón y la socialcristiana Aracelly Salas.

Esta propuesta les permite a los actuales alcaldes, vicealcaldes, intendentes, regidores y síndicos aspirar a la reelección en el 2024, por una única vez, aunque tengan cuatro, ocho, 15 o hasta 27 años en su respectivo puesto.

La moción generó una discusión entre Carolina Hidalgo y Thompson, específicamente, por cuanto el PAC buscó impedir la reelección para los alcaldes que cumplan ocho años o más en el 2024.

De hecho, la mayoría de la Comisión de Municipales rechazó dos mociones del oficialismo que decían literalmente: “Las personas que actualmente se desempeñen como alcaldes, alcaldesas, intendentes o intendentas y ya han sido electas por al menos dos periodos consecutivos, deberán esperar a que transcurran dos periodos para poder volver a nominarse a cualquier puesto de elección popular del régimen municipal”.

La proponente del proyecto, la socialcristiana María Inés Solís, afirmó que su propuesta “pretende fortalecer la democracia y dar espacio a nuevos liderazgos locales, así como eliminar esta odiosa costumbre de la permanencia en el poder, que solo ha servido como caldo de cultivo para la corrupción”.

Ya concluido el trámite de las mociones de fondo en la Comisión de Municipales, el expediente volverá al plenario, para las etapas finales, donde los legisladores podrán reiterar mociones que se hubiesen rechazado en la comisión y, luego, darle votación en primer debate.

La expectativa es que esa votación pueda realizarse antes de que los congresistas cierren las puertas del Congreso para el receso de fin de año.