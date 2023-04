Diputados de Gobierno ofrecieron canje por ley contra crimen organizado, denuncia Frente Amplio

Los diputados del Frente Amplio (FA) denunciaron, este lunes, que dos diputados del partido de Gobierno les ofrecieron un canje para que el Poder Ejecutivo impulse la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado.

Los frenteamplistas Jonathan Acuña y Priscilla Vindas, quien forma parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, relataron que los oficialistas se les acercaron y les sugirieron de retirar las mociones del FA al proyecto de ley sobre jornadas laborales 4-3, a cambio de que Presidencia ponga el plan de seguridad entre las prioridades del Congreso.

Se trata de Jorge Rojas y Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quienes también integran el foro sobre Seguridad.

Ellos habían instado al Gobierno a dar prioridad al plan contra el crimen organizado, pero Pilar Cisneros y Natalia Díaz, jefa de fracción del PPSD y ministra de la Presidencia, respectivamente, sostuvieron que jornadas 4-3 es lo primordial para el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, a partir del 1.° de mayo.

El problema es que, según el fiscal general, Carlo Díaz, presuntos jefes de bandas criminales podrían ser liberados si la reforma a la Ley de Crimen Organizado no es aprobada antes del 6 de junio, porque no se les podría extender el plazo de prisión preventiva.

Este proyecto está bloqueado por más de 1.000 mociones presentadas por los liberacionistas Carolina Delgado y Danny Vargas, mientras que el plan sobre jornadas 4-3 tiene enfrente 400 mociones de fondo del FA.

“A inicios de la sesión, los diputados se me acercaron a la curul y me dijeron que por qué no le damos vía rápida al 23.090 (reforma sobre crimen organizado) y a jornadas 4-3; que para poder avanzar con uno, tenemos que avanzar con el otro.

“Yo les expliqué que mi fracción no va a echar atrás con jornadas 4-3, que la ciudadanía pide seguridad, pero no está pidiendo jornadas laborales de 12 horas, ni un retroceso en sus derechos laborales. Les dejé claro que no íbamos a retroceder en las mociones”, agregó.

Vindas relató que Jorge Rojas y Alexánder Barrantes le plantearon que retiraran las mociones del 4-3, a cambio de que la reforma sobre crimen organizado pudiera avanzar.

“Uno se pregunta si están hablando en nombre de la diputada Carolina Delgado, que tiene las mociones al 23.090″, cuestionó.

Jonathan Acuña apuntó que, luego de que hablaron con su compañera Vindas, se le acercaron a él para mezclar las dos discusiones, tanto 4-3 como la ley contra el crimen organizado.

“Mi respuesta fue igual, que son dos temas no vinculados y no vamos a permitir que se muestren. Ellos me dijeron que el Gobierno estaría priorizando jornadas de 12 horas, entonces, yo les dije que esa no es nuestra prioridad, y mi fracción está dispuesta a poner los votos para la vía rápida del plan sobre crimen organizado”, apuntó Acuña.

Vía telefónica, Jorge Rojas confirmó a La Nación que es cierto que conversaron sobre ambos proyectos con el Frente Amplio, “para ver una fórmula de agilizar ambos, nada que signifique una negociación como para obviar alguna cosa, sino respetando lo que ellos quieren y lo que nosotros queremos”.

El oficialista aseguró que Jonathan Acuña le sugirió una fórmula para avanzar en ambos temas durante el mes de mayo, “que probablemente sea la fórmula que vamos a utilizar”.

“Sería darle una vía rápida a los dos proyectos, uno primero y otro después, creo que es con el artículo 198 bis del Reglamento legislativo”, afirmó Rojas y negó que ellos pretendieran negar el derecho de que ellos defiendan y discutan sus mociones.

“Sí hablamos de las mociones, obviamente, que ellos tienen 400 y el 23.090 tiene 600 mociones de orden, bueno, 1.200 en total. Eso fue básicamente. Alex y yo quedamos contentos”, dijo.

Mientras tanto, la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, notablemente molesta por la denuncia que hizo previamente el diputado frenteamplista Ariel Robles sobre ese canje de mociones, negó que se estuviera negociando algún intercambio.

“Absolutamente falso. Que presente una sola prueba. ¿Él (Ariel Robles) ha participado en una sola reunión con la ministra de la Presidencia (Natalia Díaz) o el presidente de la República? ¿Verdad que no? No tiene la menor idea de lo que está hablando ese diputado, ni una sola prueba”, dijo.

Añadió que las prioridades para las sesiones extraordinarias que empiezan el 1.º de mayo, cuando el Ejecutivo tiene control de la agenda legislativa, no se han definido y que Robles “está hablando pura paja”.

Antes de que Acuña y Vindas hicieran la denuncia pública, ya Robles, a través de su cuenta en Twitter, había dijo: “Gobierno anda condicionando los votos a la vía rápida en el proyecto de lucha en contra del crimen organizado, el 23.090. Piden la de jornadas. La Fiscalía dice que si no se aprueba el 23.090, jefes del narco quedarían libres. Al Ejecutivo y el oficialismo: ¿Qué están pensando?”.