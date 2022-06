Diputados de cinco fracciones sepultan comisión investigadora del caso Diamante

Los diputados Carolina Delgado, Danny Vargas y Óscar Izquierdo votaron este jueves en contra de una moción para crear dos nuevos foros investigadores. Gilberth Jiménez (izq. de pie), sí votó a favor. Foto: (Asamblea Legislativa)

Los diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR) sepultaron, este jueves, la propuesta de crear una comisión especial para terminar la investigación legislativa del caso Diamante.

Con 46 votos en contra y solo ocho a favor, los legisladores de estas cinco fracciones rechazaron en el plenario legislativo una moción del Frente Amplio que pretendía reconformar el foro que había indagado el Caso Cochinilla para que finiquitara la pesquisa sobre corrupción en contratos de obra pública municipal.

Las cinco bancadas parlamentarias se enfrascaron en extensas discusiones y recesos para definir una postura sobre este tema. Con mucha menos discusión, también rechazaron otra moción para abrir la investigación sobre el financiamiento electoral de los partidos y las presuntas estructuras paralelas del PLN y el PPSD.

Desde tempranas horas de este jueves se auguraba el funeral de la comisión investigadora. Los jefes de fracción, en su reunión semanal, habían analizado el tema y la mayoría se inclinó por enviar el expediente del caso Diamante y el del financiamiento a la comisión legislativa sobre Ingreso y Gasto Público.

La idea fue respaldada por los voceros de los mismos cinco partidos que, horas después, votaron en contra la moción de la legisladora Sofía Guillén, del Frente Amplio.

En su argumentación, Guillén explicó que la investigación del caso Diamante quedó inconclusa, así como por la obligación y deber de los diputados de realizar dichas investigaciones, a la luz del artículo 121 de la Constitución, donde se describen los deberes y atribuciones de los legisladores.

“Elaborar informes y recomendaciones no es un saludo a la bandera”, enfatizó la diputada, quien recordó que de las investigaciones sobre el Cementazo y los Papeles de Panamá salieron propuestas de proyectos para combatir la corrupción.

Alegó que se debe respetar a las comunidades que sufrieron y aún sufren el día a día de la corrupción, porque en Golfito, “mientras hay fuertes necesidades de obra pública, la municipalidad estaba desperdiciando fondos en contratos irregulares” de tres distritos y en San José se estaban desperdiciando fondos públicos en contratos irregulares.

La legisladora rechazó que el tema se vea en la comisión de Gasto Público, porque adujo que después de limpiar la agenda hay todavía 13 expedientes de investigación y aún se aprobaron otros dos en este caso.

“La cantidad de comisiones con duplicidad de funciones es culpa de este plenario. Eso no puede ser justificación para que no se investigue el caso Diamante y se hagan recomendaciones. Todos y todas llegamos a este plenario diciendo que íbamos a luchar contra la corrupción, no permitamos que se archive o lo enviemos a Gasto Público a que no se vea nunca”, dijo.

Tras varios recesos solicitados por el PLN, la votación para hacer el foro investigador solo tuvo el apoyo de los seis frenteamplistas: Sofía Guillén, Jonathan Acuña, Rocío Alfaro, Ariel Robles, Priscilla Vindas y Antonio Ortega, además de dos liberacionistas: Francisco Nicolás y Gilberth Jiménez, exalcalde de Desamparados.

En contra de la moción votaron:

-PLN: Andrea Álvarez, Rodrigo Arias, Dinorah Barquero, Carolina Delgado, José Joaquín Hernández Rojas, Óscar Izquierdo, Alejandra Larios, Luis Fernando Mendoza, Katherine Moreira Brown, Rosaura Méndez, Paulina Ramírez, Kattia Rivera, Pedro Rojas, Sonia Rojas, Montserrat Ruiz, Geison Valverde y Danny Vargas.

-PPSD: Ada Acuña, Waldo Agüero, Luz Mary Alpízar, Alexánder Barrantes, Pilar Cisneros, Manuel Morales, Paola Nájera, María Marta Padilla y Daniel Vargas.

-PUSC: Melina Ajoy, Horacio Alvarado, Leslye Bojorges, María Marta Carballo, Vanessa Castro, Carlos Felipe García, Alejandro Pacheco, Carlos Andrés Robles y Daniela Rojas.

-Nueva República: Fabricio Alvarado, Rosalía Brown, Olga Morera, Gloria Navas, David Segura y Pablo Sibaja.

-Liberal Progresista: Kattia Cambronero, Gilberto Campos, Jorge Dengo, Eliécer Feinzaig y Johana Obando.

Justificaciones

Por la urgencia de las cinco fracciones de justificar la forma como votaron, y luego de muchas negociaciones, el plenario acordó hacer un debate reglado para justificar el cierre de la comisión y el envío del caso a otro foro.

“La fracción de Liberación Nacional está absolutamente comprometida con investigar hasta el último detalle del caso Diamante y las estructuras paralelas que se crearon en la recién pasada campaña electoral”, sostuvo el subjefe del PLN, Óscar Izquierdo.

Izquierdo señaló que se deben investigar los casos “en el orden y la forma debida, es decir en subcomisiones de la Comisión de Gasto Público.

Fabricio Alvarado, de Nueva República, declaró que era mejor que cada fracción declarara su intención para que no se “vendiera el asunto de la forma equivocada” en titulares de medios y tuits diciendo que los partidos están en contra de la pesquisa.

“Creo que de la investigación en Gasto Público pueden salir grandes recomendaciones y conclusiones que nos lleven a aprobar grandes proyectos de ley”, manifestó.

Eliécer Feinzaig, del Partido Lilberal Progresista, señaló que en el fondo de la discusión, lo que estaba era “el deseo de la fracción del Frente Amplio de hacer un show político” y enfatizó que su oposición era a crear otro foro porque ya hay 42 comisiones en el Congreso.

La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, manifestó que su partido está “absolutamente de acuerdo con ambas investigaciones, que se investigue a fondo Diamante y cómo se financiaron los partidos en la campaña”.

“Compartimos y respetamos al Frente Amplio. Respeto la seriedad con que esta fracción siempre enfrenta las cruzadas en el Congreso, pero hay que actuar eficientemente. No hay tiempo efectivo, porque hay comisionitis aguda”, acotó.

Por su parte, la socialcristiana Vanessa Castro declaró que los nueve miembros de la Unidad están totalmente comprometidos con las investigaciones, pero consideran que no son capaces de atender dos comisiones más, de esa envergadura.