“No existe ningún indicio ni ligamen de ninguna actividad ilícita, no en particular esa, de ninguna actividad ilícita de este diputado o algún integrante cercano a mí. Yo no me aferro a cargos ni aspiraciones ni nada. En el momento en que exista algún tipo de ligamen, no va a ser necesaria su solicitud, diputado, porque sé perfectamente qué hay que hacer en tanto exista algo, porque yo no me voy a prestar a traer acá discusiones políticas, en medio de un proceso tan serio. Yo no me aferro a ninguna aspiración”, dijo Viales.