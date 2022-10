Diputada María Marta Padilla confirma agresión verbal de compañera

La diputada María Marta Padilla, del partido de Gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD), confirmó que recibió una agresión verbal de parte de una compañera de fracción, el jueves pasado, día en que terminó llorando en el plenario legislativo.

“Soy una diputada de la República, pero ante todo soy una persona que, al igual que todas, merezco respeto. Discrepar es algo natural, máxime en un Congreso donde se analizan muchísimas ideas sobre diversos proyectos de ley.

“Pero el hecho de discrepar no le da derecho a nadie, absolutamente a nadie, y menos a otra diputada compañera de fracción, a denigrar, gritar ni dar un trato prepotente y grosero a ninguna persona”, dijo la congresista alajuelense mediante un video difundido la mañana de este lunes.

Calificó lo sucedido de “bochornoso”. Dijo que no está dispuesta a permitir agresiones porque, “por encima de todo, debe prevalecer el respeto y es con argumentos, y no con groserías, que se discuten las ideas”.

Aunque Padilla no hace referencia a ninguna de sus compañeras en particular, desde el pasado jueves varios diputados afirmaron que Pilar Cisneros, jefa de la fracción del PPSD, alzó la voz en una reunión de su bancada luego de que la alajuelense votó diferente al resto de sus compañeros.

Congresistas como Priscilla Vindas, del Frente Amplio, y Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista, dijeron que ellos atestiguaron cuando Cisneros le estaba gritando a la alajuelense.

La situación se dio a raíz de que Padilla apoyó a los partidos de oposición en el intento por resellar el proyecto de ley para sacar al Sistema de Emergencias 9-1-1 de la regla fiscal, el cual fue vetado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Resellar es convertir en ley un proyecto vetado por un mandatario. Para ello se requiere de 38 votos.

Jorge Dengo recordó: “En el momento en que estábamos en receso y estaban discutiendo, estaba agrupada la fracción del partido de gobierno cerca de la curul de doña Pilar. Yo iba a salir al cafetín, pasé y, en ese momento, lo que yo oí es que doña Pilar le estaba hablando fuertemente, no insultando, pero sí fuertemente, diciéndole: ‘Venga, María Marta, para acá, a ver si entiende’. Se lo dijo en un tono fuerte, fue lo que alcancé a escuchar”.

En el video difundido este lunes, a través de su despacho, Padilla también dijo “este incidente no tiene nada que ver con el profundo respeto, admiración y lealtad que le sigo profesando al señor presidente de la República en su esfuerzo por mejorar este país”.

Asimismo, agradeció las muestras de apoyo que le enviaron diputados de otras fracciones y asesores legislativos.

Consultada por la prensa el jueves, Pilar Cisneros negó que hubiera tenido algún desencuentro con Padilla. “Ah, eso yo no sé, yo la dejé bien ahí. (...) Para nada, estábamos de acuerdo todos en la fracción, vamos por aquí, vamos para allá. Es que yo no estaba donde ella estaba, yo me alejo y me voy a la reunión de jefes de fracción”, aseguró Cisneros.

Tanto la diputada Ada Acuña como Jorge Rojas más bien dijeron que Padilla tenía temas personales, como haber sufrido varias muertes y haber hecho uso del 911.

“Entiendo muy bien que a veces el entusiasmo y el deseo de que las cosas le salgan bien a ella, en plenario o comisión, convierte que esa sensibilidad le altere un poquito la situación emocional”, dijo Rojas.

