Diputada insiste en defender comentario sobre ‘el único negrito productivo’

La diputada Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), insistió en defender este lunes un comentario de tono racista que escribió el 3 de febrero pasado, en el chat de los 57 congresistas, donde calificó al futbolista Joel Campbell como “el único negrito productivo”.

Durante una intervención de cinco minutos en el plenario legislativo, Villegas atacó a Eduardo Cruickshank, expresidente del Congreso y legislador del Partido Restauración Nacional (PRN), por haberse ofendido a causa de su comentario.

La congresista también fustigó a La Nación por revelar públicamente su comentario, alegando que ella lo que estaba haciendo era una felicitación al seleccionado nacional.

Villegas puso la frase en el chat de los legisladores luego de que el independiente Erick Rodríguez Steller escribiera que Campbell había hecho, durante los últimos tres juegos de la eliminatoria rumbo a Catar 2022, “más por el país que el Partido Acción Ciudadana en ocho años de gobierno”.

En ese momento, la congresista escribió que consideraba que el futbolista era “el único negrito productivo”, a lo que de inmediato Cruickshank respondió que eso es ofensivo porque se podría considerar que ella califica a todos los demás negros como no productivos.

Tanto el exjerarca legislativo como David Gourzong, diputado afrodescendiente del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionaron la frase por ser despectiva hacia la población negra.

Este lunes, Villegas la emprendió contra Cruickshank al señalar que él sí usó la palabra “negro” en la publicidad de su reciente campaña presidencial y que incluso pidió que se pasara un spot donde varios partidarios del excandidato decían: “yo sí voto por el negro”.

“¿Solo el negro del señor Cruickshank es pura vida? ¿Y los demás? ¿No es acoso también lo que estoy mencionando (sobre el spot electoral) y de tono clasista y racista? ¿Solo don Eduardo es el elegido, el indicado para mencionar la palabra negro?”, cuestionó Villegas.

También argumentó que hay “expresiones que es muy común decir, como tantas bolas negras y tantas blancas, o el punto negro en la hoja blanca”.

Villegas recordó el episodio ocurrido, meses atrás, con unas mociones que defendió la socialcristiana María Inés Solís, para bloquear el proyecto de acciones afirmativas a favor de la población afrodescendiente. Cuestionó que en aquella ocasión tildaran de racista a Solís, quien renunció en forma reciente a su curul.

“Y esto que estamos en un contexto de democracia. Considero que esto no es normal y, sin ser psicóloga, considero que requiere un análisis profundo de autopercepción”, aseguró.

A Cruickshank le criticó por supuestamente querer buscar “aprobación externa” a sus críticas y dijo que sus cuestionamientos fueron algo “bajo, infantil y mediocre”.

¿Disculpas?

Durante su intervención ante el plenario, la diputada Patricia Villegas dijo pedir disculpas “a los costarricenses que se sintieron ofendidos por la sección (en referencia al artículo donde se reveló su frase) que ha sacado el periódico La Nación”, manifestó.

Según Villegas, lo informado por este medio tiene tinte “amarillista” y “racista”, y afirmó que quienes la conocen “saben cómo soy, que siempre me expreso con respeto, ante cualquier persona, de cualquier clase económica, social y de color”.

Incluso, la legisladora cuestionó al autor del presente artículo por dar a conocer su comentario porque, según alegó, no hay temas de peso que publicar.

“Usted husmea en los chats de los diputados, donde muchas veces no se dan mensajes de política, sino de humor y de felicitación cariñosa, como fue en mi caso, al negrito de la Selección Nacional, que lo vuelvo a felicitar, para bajar la presión de trabajo que hacemos aquí”, cerró Villegas.

Consultado sobre los ataques que lanzó la congresista, Cruickshank respondió este lunes que prefiere no referirse a este tema. “Para mí no vale la pena, no quiero caer en esa situación”, enfatizó.