Diplomáticos desmienten a mandatario sobre carencia de embajadores de carrera

La Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera (ACDC) desmintió las aseveraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien aseguró que “Costa Rica no tiene suficientes embajadores de carrera para llenar todas las plazas”.

Dicha organización señaló, este jueves, que el país cuenta entre sus diplomáticos de carrera “con suficiente personal capacitado, especializado e idóneo”, así como con conocimiento de relaciones internacionales, normativa internacional, costumbres y reglas protocolarias.

La ACDC detalló que el Servicio Exterior de Costa Rica tiene actualmente 174 diplomáticos de carrera y 17 funcionarios en año de prueba. De los 174, 36 son embajadores y 34 ministros consejeros, varios de ellos en proceso o con posibilidad de ascenso a embajador.

El pasado miércoles, en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, el mandatario se refirió a este tema a propósito del nombramiento de seis nuevos embajadores, de los cuales, cuatro son diplomáticos de carrera y los otros dos fueron asignados por comisión.

Entre los nombramientos por comisión se encuentra el de Erick Ulate, directivo del Consejo de Transporte Público (CTP) y excandidato del Gobierno para ser defensor de los Habitantes. Ulate perdió la elección para ese puesto, luego de que los diputados eligieran a Angie Cruickshank.

Chaves aseguró que los cuatro embajadores de carrera nombrados representarían a Costa Rica en los “destinos más apetecidos”. No obstante, añadió que para los otros dos puestos nombró embajadores en comisión (no tienen carrera diplomática), porque no había suficiente personal para todas las plazas.

A la izquierda de la imagen el excandidato del Gobierno a defensor de los Habitantes, Erick Ulate, recién nombrado por el presidente Rodrigo Chaves como embajador en Guatemala.

Al respecto, la ACDC refutó los argumentos del mandatario e instó al Gobierno a dialogar para consolidar un Servicio Exterior ejemplificante de una democracia madura y robusta, como la costarricense.

“Cualquiera de estas personas tiene la capacidad intelectual y de experiencia profesional para atender los asuntos de una embajada como jefe de misión, en condiciones más favorables para el Estado costarricense que nombramientos hechos fuera de la carrera diplomática”.

“Costa Rica, dichosamente, tiene suficientes diplomáticos de carrera para hacer el salto que se requiere hacia una diplomacia que, a través de la dignificación de la profesión, defienda los intereses de un país sin ejército y le traiga a nuestro país los réditos en imagen, reputación y los beneficios económicos que la actualidad demanda”, concluyó.

El Gobierno también nombró a los siguientes embajadores:

María Cristina Castro Villafranca , embajada en Colombia . Ella es la actual directora alterna de Protocolo.

, embajada en . Ella es la actual directora alterna de Protocolo. Istvan Alfaro Solano , embajador en Italia ; actual director de Protocolo de Cancillería.

, embajador en ; actual director de Protocolo de Cancillería. Deyanira Ramírez Salas , en Honduras ; actual directora de Servicio Exterior.

, en ; actual directora de Servicio Exterior. Adriana Bolaños Argueta , en España ; actual directora de Cooperación Internacional.

, en ; actual directora de Cooperación Internacional. Antonio Lehmann Gutiérrez, en Alemania, empresario.

“Hemos hecho el mayor esfuerzo por nombrar diplomáticos de carrera para representarnos en el extranjero”, aseveró el canciller Arnoldo André.