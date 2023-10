Corregida licencia de paternidad en caso de muerte materna

Los diputados aprobaron un proyecto de ley que permitirá a los padres acceder a una licencia de paternidad por tres meses en caso de que la madre del bebé fallezca en el parto, aun si se trataba de una trabajadora no remunerada.

El proyecto fue votado el lunes 2 de octubre en primer debate con 44 votos a favor. Contó con el apoyo de todas las bancadas legislativas y busca proteger el derecho del interés superior de la niñez.

El plan viene a subsanar un vacío que quedó en la Ley para combatir la discriminación laboral contra las mujeres en condición de maternidad, la cual creó la figura de licencia de paternidad en Costa Rica, ya que antes de este texto el permiso solo podían obtenerlo las madres.

Dicha ley incluye una licencia de paternidad especial remunerada al padre biológico, en caso de muerte materna, para que pueda estar presente en los primeros meses de vida del recién nacido y hacerse cargo de su cuido.

No obstante, esta última licencia contenía un vacío, debido a que no se especificaba con claridad si la licencia podía otorgarse a un padre trabajador en el caso de que la madre fallecida no estuviese gozando de licencia por no ser persona trabajadora remunerada.

Según explica la exposición de motivos del proyecto, esta laguna legal provoca que, si la madre que fallece no era trabajadora remunerada, el padre no podía recibir la licencia especial, impidiéndole sumir el cuido de su bebé.

“Esto resulta en un tratamiento injusto, inequitativo, y que se aparta del espíritu que le dio origen a dicha iniciativa que hoy es ley de la República”, asevera el texto aprobado.

Esta licencia se extenderá hasta el término del tercer mes contado a partir del parto.

Asimismo, el padre deberá comprometerse a hacerse cargo de la persona recién nacida; en ausencia del padre o que este no se comprometa a hacerse cargo de la persona menor de edad, se concederá esta licencia especial a la persona trabajadora que demuestre que se hará cargo del niño.

La iniciativa establece que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) deberá colaborar en este trámite y otorgar una resolución certificada a la persona que se va a hacer cargo de la persona recién nacida.

El plan, que se tramita bajo el expediente 23.480, fue presentado por los legisladores de la fracción del Frente Amplio y ahora se encuentra a la espera de la votación en segundo debate, con la que se convertiría en ley de la República.

El permiso para las licencias de paternidad entró a regir en junio del 2022. Los padres que deseen obtener el beneficio pueden hacerlo en las diferentes áreas de salud que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene en el país. En el sector privado, el padre puede disfrutar de dos días semanales de forma consecutiva o separada

Los trabajadores deben recibir el salario completo en los días de licencia, el cual debe ser aportado en partes iguales por el patrono y la Caja.