Contraloría pide suspender a director de Bomberos 8 días sin goce de salario

La Contraloría General de la República (CGR) solicitó imponer una sanción de ocho días de suspensión sin goce de salario al director general de Bomberos, Héctor Chaves León, por la aparente falta de documentación sobre actuaciones realizadas en la adquisición del terreno que alberga la estación metropolitana sur del Cuerpo de Bomberos.

Por el mismo caso, el órgano contralor absolvió a Elián Villegas Valverde, expresidente del Instituto Nacional de Seguros (INS), y a los restantes integrantes del Consejo Directivo de Bomberos, al momento de los hechos.

De esta forma, quedaron eximidos de responsabilidad Moisés Valitutti Chavarría, Ronald Carballo Cascante y Sergio Alfaro Salas.

La Contraloría indicó a este medio que la resolución corresponde al procedimiento administrativo CGR-PA-2023-002100, en el cual se investigó quien fue el responsable de que no se documentaran algunas acciones efectuadas para la adquisición de un bien inmueble.

Chaves precisó a La Nación que se trata de la estación metropolitana sur, ubicada costado norte del parque José María Cañas, en San José. El edificio inició operaciones el 1.° de diciembre del 2020.

Si bien la Contraloría emitió su resolución el 15 de enero, los involucrados aún pueden interponer recurso de revocatoria y apelación, contra la decisión del órgano.

El director de Bomberos calificó la decisión de “improcedente e injusta”. Cuestionó que se le castigará a él y se absolviera al Consejo Directivo, el cual tiene la dirección superior de la institución.

Asimismo, objetó que se le encontrara “en grado de culpa grave”, cuando la compra fue realizada por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, quien en su momento fue el fiduciario del fideicomiso que el Cuerpo de Bomberos creó para adquirir el inmueble y los demás en los que recientemente se han levantado nuevas estaciones.

De acuerdo con Chaves, la sanción surge de un cuestionamiento de la Contraloría sobre la falta de un documento que registrara la decisión de rechazar otra propiedad que fue valorada para construir la estación.

El director alegó que, durante el proceso de elección de los posibles terrenos, se presentó una oferta para levantar la obra en unos lotes ubicados cerca de la terminal de buses a Puntarenas, en barrio Los Ángeles, San José.

Sin embargo, en la valoración de ambas localizaciones, esta última obtuvo una calificación más baja que la propiedad donde finalmente se decidió construir. Asimismo, Chaves alega que la oferta la presentó un intermediario, pero se trataba de distintas propiedades, con dueños diferentes y que algunas tenían gravámenes.

“A mí se me está cobrando por qué en el expediente no dije que esa propiedad había que descartarla, porque no cumplía técnicamente. Como que no se documentó este punto”, expresó Chaves.

Chaves aseguró que apelará la sanción. El plazo para presentar la gestión finaliza el 22 de enero.

Por su parte, Elián Villegas dijo que el caso era “solo uno de los tantos procesos administrativos, con los que injustamente me he visto afectado y en el cual he debido ejercer mi defensa, obteniendo finalmente una resolución positiva”.

Reconoció que es un acto que todavía no está en firme en la vía administrativa, pero que permite la correspondiente revisión judicial, “en defensa de aquellos que sí están siendo sancionados”.