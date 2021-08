Comentario de Shirley Díaz sobre muerte de familiares molesta al PLN

Un comentario de la diputada Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), molestó y causó indignación en el Partido Liberación Nacional (PLN) este jueves en la tarde, cuando se discutían mociones para extender el plazo de la Comisión Investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Enojada porque una mayoría de legisladores del PLN, el Partido Acción Ciudadana (PAC) y otras bancadas se negaron a darle tres meses más a ese órgano presidido por Wálter Muñoz, del PIN, la congresista cuestionó si había acuerdos o intereses por debajo de la mesa para no darle más aire a la comisión.

Paola Valladares, quien es parte de ese foro investigador, argumentó que el órgano no cumplió su objetivo y que ya no se le debía dar más tiempo, salvo para terminar sus informes.

Ella añadió que ella es defensora de la Caja, que tiene familiares que trabajan allí y que su madre se pensionó en esa institución; también, enfatizó que su hermana falleció, hace pocos meses, en un hospital de la CCSS.

Entonces, Shirley Díaz emitió un comentario que indignó al PLN.

“Me parece muy curioso que casualmente sea con la Caja Costarricense de Seguro Social que se supone que todos ustedes aman y adoran, y que todos la fortalecen; es más, que se les mueren los parientes ahí, y dicen aquí, con profundo dolor, que ahí es donde han fallecido las personas más queridas”, dijo la socialcristiana.

También, insistió en supuestos intereses ocultos para no permitir que ese foro siguiera trabajando.

La que externó la indignación de los liberacionistas fue Karine Niño, que calificó el comentario de Díaz de irrespeto.

“Tanto que hablamos de la importancia de la sororidad y lo que hicieron aquí no es justo bajo ningún punto de vista; escuchar de forma sarcástica un comentario de la diputada Díaz que no es a lugar”, apuntó.

Niño dijo que nada justifica esa actitud y que comentarios de este tipo no van acorde con la representación legislativa; añadió que ni un solo legislador dejó de sorprenderse por ese comentario.

“Una cosa es diferir y otra cosa usar el dolor ajeno, especialmente por la pérdida de la hermana de la diputada, para llevar agua a sus molinos. Yo no me podía quedar callada. Ese es el tipo de diputados que afuera nos reprochan que no se sienten representados”, acotó.

En solidaridad con Valladares, la jefa del PAC, Laura Guido, también criticó el comentario de Díaz Mejías.

Luego de los reclamos por su comentario, la socialcristiana quiso bajarle el tono y decir que ella no había aludido directamente a ningún diputado o diputada.

Alegó también que otras congresistas perdieron familiares allí, como Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), cuyo hermano falleció semanas atrás.

Villegas defendió la posición de extender el foro investigador que preside su compañero de fracción, Wálter Muñoz.

Respecto al comentario que hizo la legisladora del PUSC, Paola Valladares respondió que ella solo puede replicar las palabras que su mamá, quien estaba viendo la sesión del plenario, le dijo ante el comentario de Díaz: “Ojalá esa señora nunca pierda a un hijo o un familiar de la manera que algunos hemos perdido seres amados”.

“Me duelen las lágrimas y dolor que le provocó a mi mamá, al referirse despectivamente de la muerte de Peggy (su hermana). Uno debe ser fuerte con las ideas, pero débil con las personas”, manifestó.