Chaves ajustará salarios de ministros y viceministros: ‘Es difícil reclutar gente’

Presidente decreta aumento de ₡1,3 millones a ministros Rodrigo Chaves anunció decreto para subir a ₡2,6 millones las remuneraciones de los jerarcas.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles que emitirá un decreto ejecutivo para aumentar el salario base de los ministros a ¢2,6 millones y el de los viceministros a ¢2,5 millones al mes.

“Lo que estoy haciendo es rectificando el hecho de que en los últimos 12 años los salarios base han estado congelados. No me parece apropiado y creo que la mayoría debe tener claro que no se vale que un jerarca que tiene responsabilidades administrativas, legales, gane un 30% que sus subalternos”, afirmó Chaves.

El mandatario alegó que “es difícil reclutar gente” para esos cargos. “Son salarios insostenibles en comparación con el mercado”, señaló durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Los salarios base de los ministros han estado congelados en ¢1.357.000 desde la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), cuando se tomó la decisión a la mitad de su periodo. En tanto, la remuneración base de los viceministros se ha mantenido en ¢1.302.650.

Dicha medida siguió vigente por decisión de los siguientes mandatarios, porque tanto Luis Guillermo Solís (2014-2018) como Carlos Alvarado (2018-2022) firmaron los respectivos decretos ejecutivos para extender el congelamiento salarial.

Chaves indicó que este ajuste no significa un aumento en la partida de salarios que paga el Gobierno, sino que los aumentos serán compensados con reducciones en la planilla de los ministerios correspondientes. Aclaró que la medida no aplicará para los ministros sin cartera.

“Cumplimos con todos los requisitos de ley y creo que estamos haciendo lo correcto. Eso no va a disparar el déficit fiscal”, aseveró el mandatario.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que existe un remanente de recursos porque hay plazas que no se llenaron. “Ahí hay suficiente espacio para presupuestar”, afirmó Nogui Acosta, ministro de Hacienda

El anuncio sobre el aumento salarial para ministros y viceministros fue hecho este miércoles por el presidente Rodrigo Chaves, luego de la sesión del Consejo de Gobierno. Foto: Juan Diego Córdoba

Noticia en desarrollo