¿Cédula perdida o vencida? TSE puede renovarla antes de que terminen elecciones municipales

Personas que requerían renovar su cédula para participar en las elecciones municipales acudieron en buen número, la mañana de este domingo, a las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ubicadas en el centro de San José.

Algunos de estos ciudadanos habían extraviado su documento de identidad o se los habían robado. A otros, como doña Maritza Carvajal, se les había vencido.

“¿No ve que llegué a la mesa de votación y me salen con que mi cédula estaba vencida? Yo juraba que me vencía dentro de cuatro años. Mejor me río. Lo bueno es que como fui temprano a votar, me da tiempo de ir y venir”, narró a La Nación esta vecina de San Sebastián.

Este 4 de febrero, las diferentes sedes del TSE permanecerán abiertas hasta las 6 p. m., hora en que cierran las urnas de las elecciones municipales.

A las personas que llegaron a las oficinas de Heredia, Alajuela y Cartago antes del mediodía se les ofreció darles la cédula en horas de la tarde. No obstante, en el edificio principal la promesa es entregar el documento en solo media hora.

Nicolás Prado Hidalgo, secretario general del Registro Civil, señaló que, este fin de semana, han tenido a cerca de 100 funcionarios trabajando para entregar las cédulas y que nadie se quede sin participar en los comicios.

Esto también es importante para quienes requieran actualizar su documento para cualquier otro trámite, dado que este lunes 5 de febrero, el TSE permanecerá cerrado al público. Eugenia Zamora, presidenta del TSE, recordó que solo laborarán las personas vinculadas directamente con el proceso electoral, pero no así la atención al público.

El corte más reciente indicaba que 2.000 personas tramitaron su cédula el pasado sábado: 1.000 en la sede central y 1.000 en los diferentes locales regionales.

Prado aseguró que trabajan lo más rápido posible para que nadie se quede sin ejercer su derecho al sufragio. Sin embargo, algunas de las personas indicaron a este diario que el trámite no era tan expedito como quisieran.

Este domingo 4 de febrero muchos costarricenses se acercaron al TSE a renovar su cédula para poder votar en las elecciones municipales. Foto: Irene Rodríguez

Juan José Fernández, vecino de Coronado, señaló que a las 9:15 a. m., cuando le tomaron la fotografía, le dijeron que en 30 minutos podía acercarse a preguntar por su documento de identidad, pero indicó que luego de esperar más de una hora todavía no recibía la cédula.

“Me dijeron que volviera en 20 minutos a ver, porque sí es mucha la gente que está solicitando hoy. Ojalá, no quisiera quedarme sin votar”, manifestó.

Otras personas no necesariamente estaban ahí por una urgencia de voto. Un hombre que pidió no ser identificado, dijo estar desencantado de la política pero sabía que este era un día en que las cédulas se entregaban más rápido y quiso aprovechar la oportunidad.

“La verdad es que no estoy para esperar más tiempo, tenía que aprovechar”, confesó.

Las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) permanecerán abiertas este domingo hasta las 6 p. m. Foto: Irene Rodríguez

Entre quienes podían retirar su cédula este 4 de febrero figuran 22 personas (9 mujeres y 13 hombres) que cumplieron 18 años este mismo día.

El padrón electoral está compuesto por 3.570.807 costarricenses. De ellos, 1.772.647 son hombres y 1.798.160 son mujeres.