CCSS y Gobierno no lograron acuerdo sobre deuda de Estado

Los equipos técnicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda no lograron ponerse de acuerdo sobre el monto de la deuda del Estado con los seguros de Salud y Pensiones.

Falla proceso de negociación entre CCSS y Hacienda

Así lo dieron a conocer este martes 6 de diciembre la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, y la gerenta Financiera de la institución, Gabriela Artavia, durante una sesión de la Junta Directiva.

El proceso infructuoso de negociación ahora será asumido por Esquivel y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, según indicó la jerarca de la Caja.

“Vamos a tener que incorporar a las jefaturas máximas, para ver si dejamos de estar dando traspiés con este tema de definición”, expresó Esquivel.

Agregó que los equipos técnicos, “para decirlo de alguna manera, no lo han logrado”.

“Entonces, ahora tenemos que intervenir los jerarcas, para ver si afinamos; son temas muy específicos, muy puntuales, que no deberían ser un tema de atraso, y si no, los dejamos de lado para poder avanzar”, continuó.

Por su parte, Artavia señaló que “al día de hoy, no tenemos humo ni gris ni blanco; está negro”.

La gerenta señaló que, durante la última reunión de trabajo, los integrantes del equipo de Hacienda “nos salieron con nuevos indicadores y nuevos cruces, de lo cual estamos esperando el informe”.

‘No era justo’, dice gerenta de CCSS

La gerente añadió que ella les dijo a los funcionarios de Hacienda que “no era justo y no era de recibo” que les presentaran nuevos elementos, si la Caja se había puesto a la orden desde julio para trabajar técnicamente y aclarar todas las dudas sobre los cobros de la CCSS.

Una de las alternativas de pago que planteó la presidenta de la CCSS es que el Estado pague la deuda con propiedades. “Sería importantísimo y si algo tiene el Estado son propiedades, obviamente tendrán que ser las más adecuadas para la necesidades, pero ese es un tema a avanzar”.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, están en negociaciones sobre la deuda del Estado a los seguros de Salud y de Pensiones. Foto. Archivo LN

Artavia relató que, en las sesiones de trabajo, se ha planteado generar un acuerdo a partir de un informe que la CCSS y Hacienda suscribieron en marzo del 2022, el cual contiene un total de 227.842.814 registros, correspondientes al periodo 2015-2018, sobre los cuales solo un 10,69% fue cuestionado el Ministerio.

Este bloque de tres años representa ¢825.000 millones. Según un informe del auditor interno de la CCSS, Ólger Sánchez, la deuda total del Estado con la institución de seguridad social, suma un total de ¢3,3 billones, cifra que Hacienda rebate.

“Hemos manejado en las reuniones de que hagamos un convenio sobre ese 90% del que ellos no hicieron observaciones y sobre ese 10%, que ya se les presentó el informe de revisión y que tuvimos que hacer unos ajustes. Efectivamente, en alguno de los temas encontramos alguna diferencia, corresponde a un 0,7%, ese 0,7% es lo que hay que revisar detenidamente”, explicó Artavia.

Esquivel lamentó que no se lograra concretar la negociación, ya que tenía “toda la esperanza de cerrar 2023 con la firma del acuerdo conciliatorio”, el cual fue remitido a Hacienda desde hace dos meses.

Empero, la jerarca de la CCSS se mostró optimista de lograr un acuerdo inicial sobre el periodo 2015-2018, para continuar abordando los puntos que aún no han sido discutidos.

“Una vez concluido esto, hay que seguir con los periodos que faltan e ir definiendo estrategias para no estar en esta posición de cobros, de que no estamos de acuerdo, de que por un tema de un caso particular no avanzamos, entonces, hay que buscar estrategias más simples para poder llegar a acuerdos”, detalló Esquivel.