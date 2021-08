Carolina Hidalgo y Enrique Sánchez le zafan la tabla al proyecto de empleo público

Carolina Hidalgo, precandidata y diputada del PAC. Foto: Asamblea Legislativa (Asamblea Legislativa)

Dos diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) condicionaron su apoyo al proyecto de reforma al empleo público, por el cual votaron a favor en primer debate. Se trata de la precandidata presidencial, Carolina Hidalgo, y de Enrique Sánchez.

Ambos argumentan que su voto positivo depende de que se elimine la cláusula de conciencia establecida en el inciso g) del artículo 23, la cual les permitiría a los funcionarios públicos rechazar capacitaciones obligatorias si estiman que estas vulneran sus convicciones religiosas, éticas o morales.

Al analizar las consultas de constitucionalidad sobre este proyecto, la Sala IV declaró que la cláusula de conciencia es constitucional.

Por mayoría, el Tribunal declaró que el artículo “garantiza adecuadamente el derecho a la objeción de conciencia”.

La Sala IV también avaló la introducción del esquema de salario global para todo el sector público, con el fin de ordenar el gasto en remuneraciones, al tiempo que declaró inconstitucional la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán) sobre el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas y las municipalidades.

Ahora, que el Congreso se apresta a ajustar el texto, a la luz de la consulta de constitucionalidad, Carolina Hidalgo y Enrique Sánchez condicionan su apoyo a un artículo que fue declarado constitucional.

“El proyecto tendrá mi apoyo solo si se eliminan las inconstitucionalidades dichas por la Sala, y el inciso sobre objeción de consciencia”, confirmó Hidalgo a La Nación este miércoles, luego de que así lo publicara el medio El Observador.

En agosto del 2019, la expresidenta del Congreso y actual precandidata del PAC dijo que el proyecto de empleo público tenía por objetivo “acabar de una vez por todas con todas las irregularidades, con todos los desórdenes que tenemos respecto del empleo público, salarios pluses y otros beneficios”.

La política no contestó preguntas adicionales de este medio.

En tanto, Enrique Sánchez dijo: “Le comuniqué a la fracción que mi respaldo al proyecto de empleo público dependerá de que se subsanen las inconstitucionalidades y que encontremos la vía para eliminar la cláusula de objeción de conciencia. Ya que no pudimos eliminarla con la consulta de constitucionalidad, la tenemos que eliminar ahora y de eso dependerá que yo mantenga mi apoyo al proyecto de empleo público”.

El diputado del PAC, Víctor Morales, quien lideró la negociación de la reforma a empleo público como presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, dijo esperar que la precandidata Hidalgo dimensione los efectos de su decisión.

“Todavía falta tiempo para una votación en Plenario. Esperaría que esto le permita a la compañera diputada Carolina Hidalgo dimensionar su posición en la más genuina perspectiva del interés nacional”, afirmó el exministro de la Presidencia.

El plan de empleo público forma parte de acuerdo de ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de $1.770 millones.

Durante el proceso de formación del proyecto de ley, la mayoría de diputados del PAC avaló este artículo negociado con el bloque independiente Nueva República.

En reacción a la actitud de Hidalgo, la jefa de fracción, Laura Guido, manifestó que sus compañeros están a la espera de la resolución final de la Sala Constitucional para conocer los alcances del aval de los magistrados a este artículo específico.

Consultada Guido sobre si mantendrían el voto afirmativo, respondió:

“Es conocido que en este momento no tenemos una posición unánime con respecto al proyecto de empleo público; una mayoría se mantiene a favor del proyecto y todos coincidimos en la importancia de acatar la resolución de la Sala de manera integral”, indicó la jefa de fracción.

En tanto, el diputado Luis Ramón Carranza afirmó que mantiene su respaldo al proyecto al considerar que condicionarlo a eliminar la cláusula de conciencia “no es el curso de un proyecto que el país ha venido reclamando”.

El domingo anterior, el presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó en conferencia de prensa que esperaba que, en una segunda votación de esta iniciativa, no privaran los intereses electorales.

“Yo espero que siga teniendo una votación nutrida, no espero que personas, que porque (el proyecto) no necesita 38 votos, digan no voy a correr el costo político”, declaró.

El proyecto fue aprobado en primer debate el pasado 17 de junio con 32 votos a favor y 15 en contra.

Del PAC, solo votaron en contra el diputado y también precandidato Welmer Ramos y Paola Vega; mientras que respaldado la propuesta Carolina Hidalgo, Enrique Sánchez, Luis Ramón Carranza, Laura Guido, Catalina Montero, Mario Castillo, Nielsen Pérez y Víctor Morales Mora.