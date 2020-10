"A las seis de la mañana salí de la casa, con una velita prendida de mi esposa para que no pasara nada y me fui a San Carlos, cerca de Ciudad Quesada a hablar con él y, cuando entré, estaba don Célimo y la sorpresa que me llevé es que la mayoría que la gente que lo rodeaba era de entre 26 a 34 años, realmente era gente relativamente joven y, diay, me senté con ellos a hablar y a dialogar a ver qué querían.”