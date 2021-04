“Sería engañarnos no poner eso en el centro. Si no hay estabilidad económica, si no saltamos la problemática que nos deja la covid-19 de las finanzas públicas, estamos en un riesgo enorme. Todos, el Pacifico Central, el Sur, Chorotega, todos. Y por eso hay que implementar eso. Ese es el riesgo más grande para la reactivación que hay”, expuso el presidente.