Así piensa Stephan Brunner, el futuro coordinador económico del Gobierno

Stephan Brunner, vicepresidente electo y futuro coordinador del equipo económico del Gobierno de la República, cree que el Estado no tiene autoridad, no hace valer sus contratos y tampoco sus intereses. En esa línea, propone corregir esos yerros.

Del mismo modo, señala que la corrupción la molesta, le interesa bajar el costo de la vida, el acceso al crédito y facilitar el aseguramiento de los jóvenes.

“Buena parte del alto costo de la vida es por la corrupción en el país. Hay componendas. Hay un sistema de precios, como por ejemplo en el arroz, que hacen millonarios a pocos productores y el país pagando un arroz carísimo. Los arroceros están disconformes con nosotros. Yo no sé qué tiene el arroz de particular para que sea el único producto con regulación de precios. Hay un beneficio de los industriales grandes. Ellos hacen fiesta con esa protección”, sostuvo en una entrevista con Diario Extra, el 21 de marzo.

En los últimos años promovió la creación de un tribunal administrativo que regule la competencia entre las empresas. Sobre esto último, abogó ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en el año 2017, por un proyecto que crearía un órgano de ese tipo “que beneficie al consumidor, usuarios o trabajadores, para impedir la acumulación de riquezas con base en conductas que perjudican a las personas”, según declaró.

“O como lo llaman otros, de impedir el capitalismo salvaje, esa ley de la jungla en el mercado. Eso es lo que trata un Tribunal de Competencia”, expuso en ese foro.

En aquella oportunidad subrayó que el sistema actual no permite sancionar una falta grave, debido a filtros burocráticos, jurídicos y hasta políticos, recalcó a los legisladores.

Estas son parte de las propuestas que impulsa Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, Doctor en Economía Agrícola por la universidad de Kiel, Alemania, quien, a partir del 8 de mayo será el primer vicepresidente. Al mismo tiempo, como coordinador económico, estará a cargo de proponer medidas sobre finanzas públicas, inversiones, generación de empleos y crecimiento económico, por citar algunos temas.

“De lo que más me apasiona es la parte de energía y ambiente, en lo que he trabajado en los últimos años, pero también en la parte del MEIC porque, por eso, trabajé la regulación de mercados. Esa parte me interesa mucho”, machacó Brunner, en una entrevista con la periodista Glenda Umaña, durante la campaña electoral de segunda ronda.

Al economista se le pidió una entrevista para elaborar esta nota. Por teléfono respondió que no podía, hasta probablemente después de Semana Santa, dado que estaba enfocado en armar el equipo de gobierno.

Nuevos agroquímicos

De ascendencia alemana y nacido en San José, hace 61 años, Brunner aboga que en materia agrícola se avance en el registro de agroquímicos con moléculas nuevas que contaminen menos. “En 15 años no registramos moléculas nuevas y eso también es corrupción”, señaló al mismo periódico.

No obstante, opina que el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) debe cambiar su política de prestar contra garantía, como lo hacen los bancos comerciales, lo cual imposibilita otorgar créditos a los agricultores.

“Un banco presta a contraproyecto, por credibilidad y capacidad, además del riesgo. Pero en Costa Rica solo se presta a contragarantía. Si usted tiene algo con qué responder, le prestan y si no, no. Esa deficiencia la adquirió el SBD. Es similar a un banco comercial y en agricultura no se mete. Eso es un problema”, arguyó.

Un conocido en el Estado

Si bien Brunner no era un conocido en la política, hasta que ingresó a la campaña de Chaves, tiene un periplo por un tiempo de 20 años en cargos de nivel técnico o de confianza en el Estado.

Inició en el año 2000 como asesor de los jerarcas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y terminó en marzo del 2021 en la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Este último cargo fue de confianza, nombrado directamente por la jerarca Paola Vega.

En esa cartera laboró del 27 de julio del 2020 al 30 de marzo del 2021. Parte de su labor era “apoyar el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN) mediante la revisión de expedientes y emisión de criterio experto en diferentes proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación”, explicó Vega, al tiempo que aseguró que Brunner cumplió con los objetivos encomendados.

En el periodo de 20 años, pasó por el Banco Central de Costa Rica, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Superintendencia General de Valores (Sugeval), en las cuales fungió como asesor y consultor.

Dirigió por dos años la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), a principios de la década de 2010. Su labor más polémica, al menos a nivel público, fue en el Consejo Nacional de Concesiones. Su contrato era por 3 años en la gerencia de la carretera San José - Caldera y renunció a los ocho meses, en octubre del 2007.

Bronca en carretera San José - Caldera

En esa oportunidad el economista denunció un sobreprecio en la construcción por los constantes aumentos en el cálculo de las tarifas de peaje que la empresa encargada de la obra cobraría a los usuarios, así como en la variación de las tasas de interés cuando se negoció el addendum 5 al contrato. Así lo dijo a los diputados. Calculó el sobreprecio en $200 millones.

[ País pagará $200 millones de más por vía a Caldera ]

“Ahí vi que el Estado no defiende sus intereses. A pesar de tener un contrato de 3 años salgo por renuncia porque no quería participar negociaciones”, recordó en el diálogo con Umaña.

“El Estado tiene que tener autoridad y tiene que hacer cumplir los contratos. Significa que si viene un contratista y trata de presionar al Gobierno diciendo no empiezo las obras, a menos que usted aumente el precio. No se tiene que aumentar el precio, el Gobierno debe buscar una alternativa a ese concesionario en caso de que se haga realidad lo que está amenazando”, agregó.

Durante la campaña expuso sobre una iniciativa de ley para combatir la corrupción. Significa que, según sus declaraciones, si un funcionario puede denunciar actos indebidos y recibiría, a cambio, un premio o parte de lo recuperado por el ilícito. Si no lo hace, podría ser sancionado por la legislación que el nuevo gobierno pretende impulsar.

Sobre facilitar el aseguramiento para trabajadores jóvenes, propone que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no cobre cuotas durante el primer año de trabajo.

Tampoco las empresas deberían pagar seguridad social por pasantías o prácticas.

Ofrecimiento por teléfono

Su llegada a la presidencia parece fortuita. Sin embargo, todo hace indicar que Chaves se fijó en su currículo. El aspirante presidencial lo llamó por teléfono, en julio del 2021, para ofrecerle dicha candidatura, según relató el futuro coordinador del equipo económico.

Brunner recuerda que tiempo atrás había enviado su hoja de vida a la empresa contratada por el futuro mandatario para seleccionar a los candidatos a diputados por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Luego de superar pruebas psicométricas y una entrevista con el candidato, tres días antes de oficializar sus aspiraciones, recibió una llamada sobre un cambio de planes.

“Me llamó para decirme que para diputado no. Me quería para vicepresidente. Le respondí que no me consideraba buen candidato para eso. No era conocido, no iba a aportar votos. Normalmente ponen (en esas postulaciones a) personas conocidas para jalar voto: un joven, una mujer. Él (Chaves) me dijo que no, que tenían a Pilar Cisneros para que jalara votos. Lo decidí en dos minutos”, recordó Brunner en una entrevista en radio Columbia con la periodista Evelyn Fachler, el 11 de febrero anterior.