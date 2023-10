Allan Trigueros daba listas de medios que el Sinart debía contratar, revela exdirectora legal

La exdirectora jurídica del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Mariana Fernández, reveló que el expresidente de esta empresa estatal, Allan Trigueros, entregó listas de medios de comunicación que el Sinart debía contratar para colocar publicidad estatal de instituciones públicas.

Así lo afirmó la noche de este lunes en audiencia, bajo juramento, ante los diputados de la Comisión Investigadora de las Contrataciones del Sinart.

Fernández indicó que Trigueros no hacía las solicitudes por vía digital, sino que giraba instrucciones de forma verbal y suministraba las listas de medios en hojas de Excel, impresas, sin ninguna firma suya como presidente ejecutivo.

Cuando la diputada Andrea Álvarez Marín, de Liberación Nacional (PLN), le preguntó cuáles fueron los criterios técnicos para asignar publicidad estatal a estos medios de comunicación en específico, Fernández alegó que no se exponían, sino que se les pedía incluir a esos medios.

“Nos daba listas de medios y debíamos confrontar en papel físico, nunca digital; don Allan no mandaba correos electrónicos”, afirmó.

Según agregó en declaraciones a La Nación, como la base de datos del Sinart ya incluía medios tradicionales, el entonces jerarca traía otros nombres de “medios regionales, alternativos”.

“Recuerdo una revista, pero no recuerdo el nombre. No eran listas muy extensas porque ya teníamos una base de datos que se venía trabajando el Sinart. Eran listas de unos 20 medios, tal vez”, adujo Mariana Fernández, quien sostuvo que lo más posible que es la entrega de estas listas ocurrió en noviembre del 2022.

En la sesión de la comisión legislativa, expuso que, en aquel momento, ella no lo vio incorrecto, pero hoy “me parece que tenía que haberlo visto diferente”.

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), le preguntó si esos medios fueron finalmente contratados. La exfuncionaria contestó que revisaban si los medios cumplían con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el Ministerio de Hacienda, con patentes municipales y, si estaban al día, pasaban a la lista de contratistas.

La exdirectora jurídica también confirmó, bajo juramento, que Allan Trigueros le dio la orden verbal de contratar a la empresa Nocaut, del empresario Christian Bulgarelli, como proveedora del Sinart, de forma directa.

La firma fue contratada sin concurso público y sin estudio de mercado. El Consejo Ejecutivo del Sinart había aprobado hacer contrataciones directas de subcontratistas para que la empresa estatal cumpliese con los contratos de manejo de publicidad estatal que diversas instituciones públicas le otorgaron.

En aquella época, Bulgarelli ejecutaba un contrato de $300.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial. De hecho, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, lo identificó como asesor del presidente Rodrigo Chaves.

El Sinart había invitado a tres empresas a participar, pero estas fueron descartadas después de la orden de Trigueros.

‘Nunca se me había solicitado algo así'

La exdirectora jurídica del Sinart declaró que, antes de la gestión de Allan Trigueros como presidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión, nunca un jerarca le había solicitado contratar a una empresa en específico en más de siete años de trabajar en la institución.

“Nunca se me había solicitado algo así. Me parece que no es correcto”, dijo Fernández.

Añadió que dimitió porque, de permanecer en el puesto a cargo de labores de contratación administrativa, habría seguido expuesta.

Según dijo Fernández, desconoce los criterios técnicos que se usan para escoger la colocación de pauta de instituciones públicas en medios, pero había “toda una política desde Casa Presidencial” en relación con el uso de medios locales.

La diputada Andrea Álvarez dijo tener la percepción de que esa distribución de pauta obedece más a criterios políticos que técnicos.

El diputado Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR), le cuestionó si le parecía que lo hecho era moral. Mariana Fernández respondió: “Me parece que se podría haber hecho de otra forma”.

‘Todo fue verbal’

Consultada por el liberacionista Danny Vargas, la exjefa legal enfatizó que las órdenes de contrataciones específicas fueron giradas por Trigueros, pero no de parte de Fernando Sandí, actual presidente del Sinart.

“Fue totalmente verbal, lo que tengo son mis excompañeras de trabajo que saben qué fue lo que sucedió”, explicó Mariana Fernández al diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP).

Al especificar más la contratación de medios de comunicación para después colocar pauta estatal, dijo que el criterio técnico para la colocación lo hace un departamento especializado y, en principio, “la Presidencia Ejecutiva no puede llegar y determinar si se contrata a un medio de comunicación o no”.

“Lo que se pretendía era tener la base de medios más amplia posible para poder llegar y hacer el ofrecimiento de los planes de medios a las instituciones y a los clientes; si el cliente pedía un medio de comunicación, que estuviera en esa base de datos y nosotros lo pudiéramos contratar.

“Lo que insistía mucho don Allan era verificar que estuvieran todos los medios de comunicación posibles y que se incluyeran esos medios. Él (Trigueros) nos pasaba listas de medios que teníamos que revisar, para que estuvieran incluidos en la base de datos de medios que fuéramos a contratar”, reiteró.

‘Don Allan Trigueros me instruyó'

Sobre la contratación de la empresa de Bulgarelli, reiteró que la aprobación del Consejo Ejecutivo implicaba que la selección de los subcontratistas no requería de refrendo de la Contraloría General de la República, y que este proceso se produjo entre noviembre del 2022 y febrero del 2023.

“Don Allan me dio una instrucción, él me dio una orden”, enfatizó Mariana Fernández sobre la inclusión de la firma Nocaut, pero precisó que ella no recomendó contratar a esa empresa.

“Don Allan me genera una orden, me instruye a realizar un traslado del proveedor a la agencia de publicidad del Sinart, para que contraten a ese proveedor”, agregó.