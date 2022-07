Alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, deja municipalidad al acogerse a jubilación

El alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, del Partido Liberación Nacional (PLN), dejará la municipalidad florense a partir de este 3 de julio porque se acogerá a su jubilación, aunque su periodo finalizaba el 8 de mayo del 2024.

Ulate, de 67 años, es alcalde de Heredia desde el 2007. Para retirarse, argumentó motivos de salud, según una publicación que hizo en redes sociales. La Municipalidad de Heredia está por comunicar los detalles.

“Como es de conocimiento público, en el año 2016 sufrí un paro cardiorespiratorio y, a partir de este evento, mi salud se ha comprometido. En el seguimiento médico constante, que de forma responsable me realizo, los últimos análisis arrojaron complicaciones severas que me exigen cambiar de estilo de vida si pretendo, y Dios me da la oportunidad, disfrutar de las maravillas de este mundo por algún tiempo más. Debido a esto es que deseo comunicarles que después de reflexionarlo mucho, y poniendo como prioridad mi condición de salud, he decidido acogerme a mi jubilación”, publicó el alcalde del cantón herediano.

Noticia en desarrollo.