95% de ticos desconoce cuál es el partido de Rodrigo Chaves

El 96% de los ciudadanos desconoce cuál es el partido político que llevó a la Presidencia al mandatario Rodrigo Chaves, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El CIEP consultó a 1.002 personas entrevistadas si recordaban el nombre de la agrupación de Gobierno. El 50% dijo que sí lo sabía, pero no recordaba el nombre, mientras que un 38% admitió que del todo no lo sabía. Otro 8% de personas dijo un nombre, pero no fue el correcto.

Finalmente, solo un 4% acertó decir que el partido en el poder es Progreso Social Democrático (PPSD).

“Una de las misiones fundamentales de los partidos políticos es desarrollar identidades y vínculos con la ciudadanía. Una de las formas para hacer esto, aunque no necesariamente es la única, es la identificación con el nombre o la marca de la agrupación”, explicó el CIEP.

TSE halla indicios de ‘oscuro’ esquema de financiamiento en campaña de Rodrigo Chaves

El politólogo del CIEP y coordinador de la encuesta, Ronald Alfaro Redondo, explicó que hoy no hay señales de que la gente se identifique con un partido, sino que identifica a la persona, “al presidente, pero no a la marca”.

“Es como identificarse con Steve Jobs pero no con Apple. Eso favorece que para el presidente sea más fácil despojarse del partido. Si él rompe, es más sencillo, porque no tiene raíces”.

Alfaro reflexionó además sobre la dinámica de los “partidos taxi”, es decir, aquellos que sirven específicamente para llevar a un candidato a la Presidencia: “Es parte de las identidades transitorias que hoy tenemos, no son permanentes, es como una montaña rusa”, reflexionó el académico.

Para el coordinador de la encuesta, el sistema político costarricense debe recuperar la representación política.

“Estos partidos canalizan un malestar, se expresan en las urnas y generan un resultado, pero no están resolviendo de fondo el problema de la representación de la gente, ese es el mayor riesgo, porque cuando usted pasa por varios de esos ciclos y nadie lo representa, ¿qué queda? ¿ahora qué?”, comentó Alfaro.

PAC es el partido con menos oportunidad de regresar al poder Copiado!

Asimismo, el CIEP encontró que, según la gente, el Partido Acción Ciudadana (PAC) es el que menos posibilidades tiene de volver a ganar unas elecciones nacionales en los próximos cuatro años, entre las agrupaciones que han gobernado desde el 2002.

Un 76% de los ticos dijo que el PAC no volverá a Casa Presidencial antes de ese periodo.

Por el contrario, el Partido Liberación Nacional (PLN) es el que ven con más posibilidades de volver a Zapote. El 28% de los entrevistados considera posible que los verdiblancos vuelvan al poder en el siguiente cuatrienio. En el caso de la Unidad Social Cristiana (PUSC), la cifra es de un 18,5%.

No obstante, el CIEP remarcó que “predomina un fuerte pesimismo”.

Ronald Alfaro explicó que la mayor factura se la cobran al PAC: “Ahí se ve muy bien cómo el tiempo en gobierno desgasta a los partidos, desgasta a los líderes, es lo que está experimentando en carne propia Rodrigo Chaves”.

Sin embargo, el politólogo recordó que el tiempo de los partidos fuera de gobierno también cambia la perspectiva de la población, lo que se ve reflejado en el importante apoyo al PLN en comparación con las otras dos agrupaciones.

“Liberación en segunda ronda obtuvo la mayor votación que ha tenido en una segunda ronda. No le alcanzó para ganar, pero la diferencia que hubo fue la más corta de todas en las que ha competido. La política es muy dinámica y cambiante, esa es la ley de la política”, concluyó Alfaro.

Encuesta del CIEP: Apoyo a labor de Rodrigo Chaves baja del 79% al 68%