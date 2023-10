20 jueces de Corte Plena eligen a Héctor Fernández como magistrado suplente del TSE

20 magistados de la Corte Plena eligieron este lunes a Héctor Fernández Masís como nuevo magistrado suplente de la Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Fernández es abogado y ejerce el cargo de director general de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del TSE. Asumirá la magistratura suplente por un periodo de seis años en el campo que dejó, por jubilación, el exmagistrado Fernando del Castillo Riggioni.

Durante el proceso de selección, el elegido obtuvo la mejor evaluación con 98,30 puntos y su elección se resolvió en la primera ronda.

Posteriormente, en una cuarta ronda de votación, la Corte Plena eligió a Wendy González Araya como magistrada suplente, por seis meses, en la vacante que dejó Zetty Bou Valverde, quien pasó a ser magistrada propietaria.

La elección estuvo precedida de una polémica cuando Fabricio Alvarado, excandidato presidencial y diputado de Nueva República (PNR), intentó incidir al objetar la postulación de Gustavo Román, asesor político del TSE.

Alvarado alegó, sin citar casos concretos, que Román ha demostrado parcialidad en opiniones vertidas en redes sociales y medios de comunicación.

Gustavo Román respondió: “Nunca he llamado ‘borregos’ ni ‘imbéciles’ a los votantes de ningún partido político costarricense. Ni lo he expresado ni pienso que lo sean. Tampoco he defendido, ni en público ni en privado, la tesis de que debería impedirse a los partidos políticos de inspiración confesional participar en la competencia electoral”.

Noticia en desarrollo...