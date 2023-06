Periodista de ‘La Nación’ Fernanda Matarrita es premiada por mejor contenido sobre niños y adolescentes

Cuando empezó a ejercer, Fernanda Matarrita Chaves se matriculó con un periodismo que cuenta historias y promueve los derechos humanos. Ese norte nunca cambió, lo que llevó a la periodista de La Nación a ganar, por segundo año consecutivo, el Premio al mejor contenido sobre niñez y adolescencia.

Este galardón es iniciativa del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte.

En la primera ocasión, el premio fue por un trabajo acerca de niños que perdieron a sus padres víctimas de covid-19. Esta vez, el reconocimiento fue para dos trabajos: uno que aborda las relaciones impropias y otro sobre la niñez migrante.

“Esto es un premio que me hace muy feliz, pero principalmente es un compromiso de hacer las cosas bien, de forma respetuosa con los derechos humanos, pero también de dejarle algo a los lectores para que puedan aprender. También es un compromiso con la niñez, me interesa mucho el bienestar de la niñez”, expresó la comunicadora de 33 años.

“Agradezco que me dieron el tiempo para sentarme, hablar, reportear y escribir. Son reportajes que no se hacen en un día y agradezco haber tenido el tiempo. Agradezco que me presten oído cuando yo llego con temas que son importantes”, añadió.

Fernanda Matarrita ganó el premio del concurso organizado por Punto y Aparte y Unicef.

Más que un asunto de edad Copiado!

El reportaje Relaciones impropias: cuando la edad sí importa, fue publicado el 28 de mayo de 2022 en la Revista Dominical de La Nación. Allí se abordaron los testimonios de mujeres que habían estado sometidas a este tipo de relaciones; ellas compartieron cómo detectarlas y cómo hacerles frente.

“Es un tema muy presente en la sociedad y que lamentablemente aún se normaliza. Busqué darle un enfoque muy propositivo, que no fuera para los adultos, sino para las personas jóvenes; que los jóvenes que vivieron esto le dijeran a los demás: ‘Ey, eso no está bien, esto no hay que vivirlo”, recordó.

En estos temas, dijo Fernanda, más que entrevistar, una se sienta a conversar, a escucharlas, a dejarlas hablar y recordarles que si no se sienten cómodas con algo, pueden parar cuando lo necesiten.

Las personas que eran mayores de edad y narraron sus vivencias de adolescentes lo hicieron en un tono más relajado; las menores de edad, estuvieron acompañadas por psicólogas o trabajadoras sociales.

“Quería que el tema ayudara, que las historias ayudaran y educaran”, destacó.

Este es uno de los reportajes con los que Fernanda Matarrita ganó el primer lugar del concurso.

Niñez migrante Copiado!

Para el reportaje Niñez migrante sobreviviente al Darién: un guerrero de 2 años y la risueña de 3 meses, Matarrita y el fotoperiodista Alonso Tenorio fueron a conocer la situación vivida por los niños que estaban migrando en el intento de llegar a Estados Unidos y usaron Costa Rica como refugio durante unas semanas. Para llegar aquí debieron atravesar primero la selva del Darién.

“De la migración siempre hemos hablado, pero yo quise hablar de la niñez. De esas personas menores de edad, muchos bebés o niños pequeños que se metieron a la selva y quise contar, sin vulnerar ni revictimizar, cómo era para ellos haber pasado por ahí. Mucha de la intención fue visibilizar que no solo son cifras, son personas con nombre, que están sufriendo, que sobrevivieron a la deshidratación, vómito, asma, llanto, desesperación”, narró la periodista.

“Este trabajo me conmovió, me tocó las fibras. Alonso es un compañero con una sensibilidad y respeto muy grande. Él incluso, de su propia bolsa, fue y le compró camisitas a los chiquitos porque estaban mojadas. Su trabajo fue profesional y excepcional, pero también su sensibilidad. Para trabajar en esto no solo es necesario la rigurosidad, también la humanidad, más cuando hay gente que vive momentos tan duros”, agregó.

El reportaje sobre la niñez migrante también fue uno de los merecedores del premio a Fernanda Matarrita.

El premio hizo a Fernanda ganadora de un reconocimiento económico. En la categoría de periodismo regional, el primer lugar fue para las periodistas Noelia Esquivel, de La Voz de Guanacaste; Cindy Regidor, de Confidencial y Hulda Miranda, de Interferencia, por el reportaje Niñez migrante: ¿Cómo es crecer “sin papeles” en un país en el que no naciste?, publicado en los tres medios, el 22 de mayo del 2022.

El segundo lugar lo recibió la periodista Stefanía Colombari, por el reportaje Un mundo en silencio, publicado en el programa 7 Días de canal 7, el 26 de setiembre del 2022.

El tercer lugar de cobertura nacional lo obtuvieron los periodistas Andrea Mora, Beatriz Sánchez y Alonso Martínez, por el reportaje Para cruzar el Darién con un niño en brazos uno tiene que estar realmente desesperado, publicado en el medio Delfino.cr, el 10 de noviembre del 2022.

En esta edición hubo 20 nominaciones de trabajos periodísticos, publicados entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre del 2022, en los medios Telediario, Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) Canal 13, Radio Nacional, Teletica Canal 7, Delfino.cr, CRHoy, El Financiero, Noticias Columbia, La Nación, La Voz de Guanacaste, Interferencia de Radio Universidad de Costa Rica, Confidencial, TV Sur Pérez Zeledón, ELMUNDOCR y Teletica.com.

El jurado estuvo integrado por María Isabel Solís, periodista con amplia experiencia en temas de salud y Carlos Sandoval, académico y especialista en temas de migración de la Universidad de Costa Rica; además, participaron Fanny Cordero, de la Unidad de Comunicación y Prensa del PANI y Xinia Miranda, oficial de Comunicación y Alianzas de Unicef.