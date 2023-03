Kennedy llegó a Costa Rica hace 60 años: ‘Nos dio las manos a todos’, recuerda un pensionado

Era lunes 18 de marzo de 1963. Hace 60 años, José Bolaños Arquin tenía 10 años y jugaba fútbol con una decena de niños en un lote a un costado del parque Nacional, en San José, donde hoy está el Tribunal Supremo de Elecciones.

Ese día es inolvidable, tanto así que aún tiene fresco en su memoria cuando unos policías se les acercaron y les pidieron hacerse a un lado. No les dijeron por qué, pero pronto lo supieron.

“Minutos después aterrizaron dos helicópteros y en uno de ellos venía el presidente John F. Kennedy, quien nos saludó cuando bajó y se fue caminando hacia la Casa Presidencial a reunirse con el presidente Francisco José Orlich Bolmarcich (1962-1966).

“Pasaron unas dos horas cuando vimos salir a Kennedy de la reunión. Caminó por la acera del parque (con muy poca vigilancia, pues eran otros tiempos), atravesó el paseo de las Damas, nos dio la mano a todos, se despidió y subió unas gradas para abordar de nuevo el helicóptero”.

Kennedy llegó a Costa Rica para participar en un encuentro con mandatarios de Centroamérica y Panamá en el Teatro Nacional (puede ver fotos más abajo de este texto). Ocho meses después, el 22 de noviembre, ocurriría su asesinato.

Raymond Telles era el embajador de Estados Unidos en Costa Rica y, justo ahora, su hija, Cynthia Telles, ocupa ese mismo cargo.

Ella, igual que don José Bolaños, tenía 10 años y contó a La Nación que su papá era muy amigo de Kennedy. Por eso le suplicaba viajar a Costa Rica.

Finalmente, el embajador consiguió el sí, pero con la condición de que tenía que reunir a todos los presidentes de Centroamérica. “Mi papá lo consiguió en un día y el equipo de Kennedy accedió.

“Me acuerdo de que estaba en la residencia de la Embajada y mi mamá me había dicho que no saliera porque ya estaba por llegar el helicóptero y qué cuidado me pasaba algo. Yo no me aguanté las ganas, abrí la puerta y cuando veo que aterriza el helicóptero y sale el presidente. Ese fue el momento más increíble para una niñita de 10 años de entonces.

“Salió mi papá a recibirlo, entraron a la casa, y recuerdo que ya le habían traído su mecedora desde Washington porque él tenía problemas de espalda. Aquí en Costa Rica le hicieron un juego de muebles con madera de caoba para la habitación donde se iba a quedar. Kennedy se quedó con nosotros tres días”, detalló a embajadora.

Su papá llevó al mandatario a varios sitios como la Catedral Metropolitana porque el 19 de marzo se celebraba el día de San José. Incluso, acudieron a misa.

Además, recorrió el paseo Colón, asistió a la reunión con los gobernantes centroamericanos y compartió con jóvenes de la Universidad de Costa Rica.

La foto histórica de la visita de Kennedy al país es cuando entra al Teatro Nacional, en el centro de San José, en un día oscuro por la ceniza que lanzaba la erupción del volcán Irazú, que comenzó desde el 14 de marzo.

El autor de la imagen fue Francisco Coto. “El 18 de marzo de 1963 estaba sentado cómodamente en una grada de la entrada del Teatro Nacional, armado con mi cámara para capturar ese momento único, que se trataba del ingreso del presidente estadounidense John F. Kennedy al edificio como parte de su inolvidable visita a Costa Rica”, relató en una entrevista con este diario en el 2013.

Esta es una foto histórica. John F. Kennedy entra al Teatro Nacional para la reunión con mandatarios. Era un día oscuro por la ceniza del volcán Irazú. Foto: Francisco Coto

Medio siglo después y, con 88 años a cuestas, Coto volvió a tener a un presidente estadounidense frente a su lente para inmortalizar su visita al país: Barack Obama, quien estuvo acá en mayo del 2013.

El día que Kennedy llegó fue recibido en La Sabana, frente a una gran multitud, donde afirmó que Costa Rica era “uno de los lugares tocados por ese mar donde brilla la esperanza”. También dijo: “Aquí, un pueblo constante y valiente ha establecido una democracia progresiva, que sirve de ejemplo al hemisferio”.

Un dato curioso es que justo el 20 de marzo de 1963, el mandatario estadounidense fue el único que recordó que Costa Rica celebraba la batalla de Santa Rosa, de 1856, de la cual surgió el héroe nacional Juan Santamaría. En aquel discurso, cargado de contenido histórico, vinculó a los filibusteros de ayer con los soviéticos de su presente y llamó a acabar con ellos.

Lo hizo al inaugurar el proyecto habitacional del INVU llamado El Bosque, en San Sebastián (hoy Colonia Kennedy).

Cinco días antes de su llegada, el volcán Irazú entró en actividad y la ceniza fue invadiendo gran parte del país, principalmente el Valle Central; un fenómeno de la naturaleza que se prolongó durante 19 meses y tuvo un fuerte impacto en la economía nacional.

De acuerdo con varios medios nacionales que informaron sobre la llegada de Kennedy, los patrones de vientos habían cambiado y la ceniza del Irazú afectó directamente a San José.

Kennedy aterrizó en el aeropuerto El Coco, como se llamaba en ese entonces (hoy Juan Santamaría); luego, en helicóptero, llegó al aeropuerto La Sabana.

Desde Washington John F. Kennedy tuvo que traer su mecedora debido a los problemas que sufría en la espalda.

El traslado al Teatro Nacional, donde se organizó la actividad con los mandatarios, lo realizó en automóvil por el paseo Colón, donde miles de personas le dieron la bienvenida y lo aclamaron en el recorrido de La Sabana a la Casa Presidencial, narró este medio en aquella época.

“¡Viva Costa Rica!”, se despidió Kennedy Copiado!

El 21 de marzo de 1963, antes de las 4:30 p.m., comenzaron a llegar al aeropuerto El Coco (hoy Juan Santamaría) los presidentes de Centroamérica.

A las 5:10 p. m. se avistan los helicópteros que trasladaban al presidente de los Estados Unidos, quien recibió una atronadora ovación del público y caminó a su avión y se despidió con la mano.

Una multitud acudió al Paseo Colón a saludar al presidente John F. Kennedy el 18 de marzo de 1963. Foto: Embajada de EE. UU. (CD Archivo GN)

18 de marzo de 1963. John F. Kennedy llegaba a San José. (CD Archivo GN)

John F. Kennedy en su visita al Teatro Nacional de Costa Rica en marzo de 1963. FOTO: GOOGLE PARA LN

John F. Kennedy sale de la residencia del embajador de Estados Unidos, en San José. Foto: Embajada de EE. UU.