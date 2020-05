“En el 2002, se negoció en la convención colectiva un aumento del aporte patronal al fondo de ahorro, que es un beneficio convencional. El aumento estaba sujeto a cargarlo en tarifas. La Aresep no aprobó la carga a la tarifa. La administración no pudo cubrir ese aumento, pues no se aprobó y no hubo presupuesto”, detalló.