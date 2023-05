Vecinos de proyecto Barranca-Limonal en riesgo de quedar sin Internet por parálisis en obras

La parálisis en la que permanece desde hace siete meses el proyecto de ampliación del tramo Barranca-Limonal, en la carretera Interamericana Norte, podría dejar sin conexión a Internet y otros servicios de telecomunicaciones a los hogares, comercios y centros educativos de las comunidades aledañas a ese sector.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) alertó de que como los postes a lo largo de la ruta fueron removidos para la ampliación, las redes de fibra óptica quedaron colgando de árboles, cercas y otros objetos, expuestas a cortes y constantes averías.

La preocupación es que no hay certeza de cuándo se reanudarán los trabajos, pues el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no ha concretado los planes para ceder a otra empresa el contrato de ampliación con el consorcio H Solís-La Estrella.

Gran parte de los postes tuvieron que ser removidos para dar paso a la ampliación pero la obra está detenida. (Alonso Tenorio)

LEA MÁS: Negociación para ceder contrato de vía entre Barranca y Limonal sigue estancada

Daniel Mizrachi, coordinador de la Comisión de Infraestructura de Infocom, recordó que la ruta 1 es una de las principales arterias que permite, no solo atender a las comunidades aledañas, sino que sirve como el principal paso de servicios de telecomunicaciones hacia toda la región norte del país.

“Sobre ella transitan diariamente millones de datos y una pérdida de esa ruta traería como consecuencia el debilitamiento de las redes de transporte de información que atienden dicha región, poniendo en riesgo el acceso a los servicios de telecomunicaciones”, advirtió.

El representante fue enfático en la urgencia de encontrar una solución a esta problemática antes de llegar a una desconexión total de los servicios.

Sin claridad Copiado!

Desde diciembre, el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, anunció el interés de ceder el contrato a otra constructora debido a la lenta ejecución de las obras y la poca capacidad de la empresa encargada.

No obstante, cinco meses después de esas manifestaciones, la gestión no se ha completado. Dadas las circunstancias, no se descarta la posibilidad de poner fin al contrato y sacar el proyecto a una nueva licitación, lo cual atrasaría aún más el proyecto vial.

Actualmente, hay dos empresas interesadas: China Harbour Engineering Company (CHEC) que ejecuta la ampliación de la ruta 32 y la mexicana Tradeco.

La semana pasada, el viceministro de Infraestructura, Efraín Zeledón, aseguró que estarían cerca de concretar el acuerdo. Dijo que ya hubo algún progreso en la etapa de negociación entre las empresas interesadas y el actual contratista, así como en la revisión de requisitos y garantías.

LEA MÁS: CHEC y constructora mexicana Tradeco siguen en pulso por dejarse tramo Barranca-Limonal

El proyecto de ampliación del tramo Barranca-Limonal recibió la orden de inicio en agosto del 2020 y debía estar listo a principios de este año, no obstante la obra quedó paralizada con menos del 20% de avance.

La ampliación, financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un costo de $182 millones.