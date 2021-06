–Al inicio, hubo unos seminarios para abordar el tema de la transparencia y de la moral en el Conavi, y desde que se realizaron esos seminarios estuvo en ellos Mario Rodríguez (director del Conavi). En ese momento no era el director del Conavi y la gente que estaba alrededor de él no sabía que él iba a ocupar ese cargo; se hicieron comentarios que no quedaron en el vacío, inmediatamente los conversamos, los analizamos, los profundizamos y decidimos que eso había que darle continuidad.