Puente del Virilla en ruta 32 tendrá cierres parciales durante una semana

El puente sobre el río Virilla en la ruta 32 mantendrá un solo carril disponible desde este martes 12 de diciembre y hasta el próximo martes 19 de diciembre, entre las 8 p. m. y las 5 a. m.

La suspensión del paso en uno de los carriles del nuevo puente obedece a la necesidad de colocar una grúa de 50 toneladas, como parte de los trabajos de rehabilitación de la vieja estructura conocida como puente del Saprissa.

Ese equipo, explicó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), es necesario para realizar maniobras de izaje de la plataforma de trabajo de los carros de avance en una de las estructuras.

Para la regulación se implementarán señalizaciones a fin de informar a los conductores. En el punto se colocarán flechas luminosas (pantallas), dispositivos para delimitar la reducción de carriles (trafitambos y conos) así como 2 banderilleros.

Según la información del Conavi, los trabajos de rehabilitación del viejo puente del Saprissa tienen un 52% de avance y aunque en noviembre anterior, tras una inspección en las obras autoridades del MOPT, indicaron que estas estarían finalizadas a inicios del 2024, en el comunicado enviado este lunes se indica que la obra sería puesta en servicio en julio del otro año.

Esta obra recibió orden de inicio el 28 de enero de este año con un plazo original de ejecución de 12 meses, según prometieron los jerarcas del MOPT y Conavi cuando se giró esa instrucción.

No obstante, las obras estuvieron detenidas por tres meses y no fue hasta mayo cuando arrancaron los trabajos, debido a que cuando se dio la orden el contrato entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) y el consorcio a cargo no había sido firmado.

La inversión de este proyecto es de $18,6 millones financiados con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).