MOPT alista finiquito con BCR para proyecto San José-San Ramón; obra sería replanteada

El proyecto para ampliar la carretera entre San José y San Ramón comenzaría un nuevo capítulo el próximo año, pues el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) alista el finiquito con el Banco de Costa Rica (BCR) a cargo del fideicomiso para esa ruta.

Aunque inicialmente se había anunciado que se gestionaría una adenda en la que se variaran las condiciones bajo las cuales el BCR administra el proyecto, el jerarca del MOPT, Luis Amador, dijo este jueves que no se tratará de una adenda sino de un finiquito y posterior cambio de figura.

Ministro baja el tono a plan para finiquitar Fideicomiso San José San Ramón: ‘Es un jalonazo de riendas’

Como justificación, insistió en los costos de la unidad a cargo del proyecto y en que a la fecha, el Banco no ha conseguido los recursos financieros necesarios. No obstante, semanas atrás, el Fideicomiso Ruta 1 atribuyó los atrasos a la no aprobación por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de estudios y diseños de obras necesarias para completar la estructuración financiera.

Las obras impostergables que ya fueron adjudicadas seguirían adelante a cargo del BCR, bajo una figura de operación, según el ministro. (Rafael Pacheco Granados)

Fideicomiso del BCR culpa al Conavi por atraso de 950 días en ampliación San José-San Ramón

“La figura del Banco tiene que ser una donde se administran y operan los peajes, pero avanzamos a un diseño de carretera que permita a un concesionario o al Estado llevar a cabo la construcción”, dijo.

Cambios Copiado!

Los estudios de factibilidad elaborados por el BCR arrojaron que para completar la ampliación de los 60 km de carretera se requería una inversión de $740 millones, de los cuales $110 millones serían considerados como aporte estatal, pues es lo que se está invirtiendo en las llamadas obras impostergables.

Sin embargo, el ministro sostuvo que será necesario ajustar los diseños, pues bajo el modelo actual, el cobro para los usuarios rondaría los ¢7.000. Además, según él, los flujos vehiculares que se contemplaron en los estudios no coincidían con los que manejan en el MOPT.

“Es un proceso de recálculo de cuántos vehículos se podrían esperar y cuáles de esas obras son necesarias”, adelantó.

A modo de ejemplo, Amador citó que el proyecto plantea la reconstrucción completa del puente Juan Pablo II, en La Uruca, sin embargo, los expertos de la institución consideran que el puente actual puede ser rehabilitado y ampliado .

El plan del MOPT es pedir un préstamo nuevo mediante el cual se realicen otra vez los estudios y diseños de la ruta, para así comenzar a ejecutarla en el 2024.

“Esa carretera es una prioridad para el Gobierno, pero no podemos salir con una carretera excesivamente cara”, advirtió.

Ampliación de vía a San Ramón con aumento de 50% en costos y 950 días más en plazos

En relación con las obras impostergables (Obis), el jerarca insistió en que estas seguirán avanzando a cargo del BCR.

Según Amador, el anuncio del finiquito con el Fideicomiso se oficializaría en los próximos días, pues aún están afinando detalles legales.

Hasta ahora, el Fideicomiso ha entregado las obras del lote uno con un costo de $23 millones. Estas son el Conector Barreal–Castella, el paso a desnivel de Firestone y la ampliación de tres puentes en la autopista General Cañas.

Además se mantienen contratos suscritos para la construcción de un segundo lote, donde se incorporan la ampliación del intercambio con la Circunvalación, a su paso por el Monumento al Agua, y el puente sobre el río Torres.