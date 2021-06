Carmen: No, no, pero yo no, a mí más bien me da pena y viera... Y me cuida, viera cómo me cuida. El día que mandó al mensajero, el mensajero me dijo que es que se había quedado varada la moto y no sé qué y me hizo salir, e ir allá a la esquina. Cuando en eso me dice: ‘no, es que William no quería que yo pasara el carro que dice’ Constructora Herrera’, frente a tu casa’. Él me cuida Silvia, me cuida, bueno…