H Solís alega silencio positivo del Conavi para cobrar $16 millones

La empresa H Solís reclama al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) el pago de $16 millones correspondientes a sobrecostos que ha enfrentado por atrasos en la construcción de la última etapa de la carretera de Circunvalación norte, entre la ruta 32 y Calle Blancos de Goicoechea.

La empresa alega que el pago procede debido al “silencio positivo” del Conavi. Argumenta que, al no recibir respuesta a sus reclamos dentro del plazo establecido, y ante la falta de acción de esa institución para refutar o validar los sobrecostos, se considera que estos deben ser aceptados por defecto.

El director a.i. del Conavi, Efraím Zeledón Leiva, confirmó la existencia del reclamo, el cual fue discutido durante la sesión de Junta Directiva de ese órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el pasado 14 de marzo.

De acuerdo con el acta de esa sesión (CAConavi0162024), el oficio fue remitido el 6 de marzo por el representante del consorcio Estrella-H Solís, Roberto Acosta Mora. En este documento, el empresario solicitó el pago de “aplicación del silencio positivo de los costos extras por el plazo adicional a los 24 meses de ejecución contractual”.

Tras conocer el planteamiento de la constructora, los miembros del Consejo de Administración únicamente acordaron solicitar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), en su papel de supervisor del proyecto, así como a la unidad ejecutora a cargo, rendir un informe sobre este tema “para que se atendiera lo pertinente”.

Durante la sesión, según se consigna en el acta, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, expresó que se aplicaría “lo que en derecho corresponda”. Cuando se produjo la sesión, Batalla llevaba dos días como ministro en sustitución de Luis Amador Jiménez. Cuando ocurrió el reclamo era, precisamente, director ejecutivo del Conavi.

La quinta etapa de la Circunvalación norte recibió la orden de inicio en agosto de 2021 ya que fue encargada mediante una adenda al contrato que contempló las cuatro unidades funcionales entre la Uruca y la ruta 32.

Originalmente, esta sección debió haberse completado en 18 meses. La promesa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que esté concluida a mediados de octubre de este año, más de año y medio después de lo pactado.

Los principales atrasos en esta etapa obedecen a la gestión de expropiaciones. Incluso fue necesaria la aprobación de un proyecto de ley para permitir a la Municipalidad de Goicoechea donar al MOPT uno de los terrenos para completar la obra.

Esta sección tenía un costo de $59,9 millones que, al igual que el resto del proyecto, se financia mediante un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El Ministerio aún no ha revelado a cuánto ascenderá finalmente la obra una vez que se resuelvan los reclamos planteados a causa de los atrasos en su ejecución.

Una vez terminada esta sección, finalmente se logrará unir el anillo de la Circunvalación, proyecto que se inició en 1978, 46 años atrás.

Conavi dará veredicto en abril

El director a. i. del Conavi, Efraím Zeledón Leiva, dijo a este diario que están revisando el reclamo para ver si procede, pues la Unidad Ejecutora a cargo del proyecto estima que no es válido. Ellos consideran que se actuó en tiempo y de manera correcta. La intención es que dicha solicitud sea resuelta el próximo mes.

Aclaró que la empresa no ha manifestado intenciones de aumentar el monto solicitado por los costos extras. Es decir, únicamente estaría pidiendo que se reconozca dicho rubro y no pagos adicionales por la no resolución a tiempo.

Por el momento, agregó Zeledón, no se buscan responsables por la supuesta omisión alegada por la constructora debido que la Unidad Ejecutora manifestó estar actuando de manera correcta. La Nación intentó conversar con el representante del consorcio a cargo del proyecto, Roberto Acosta, pero no respondió los mensajes enviados a su celular.

¿Quién resuelve el conflicto?

A diferencia de otros contratos, el de Circunvalación norte no plantea la posibilidad de establecer mecanismos de resolución alterna de conflictos, tales como arbitrajes o centros de resolución de conflictos, en caso de diferencias sobre los reclamos, por lo que estos deben ser resueltos directamente por el Conavi.

En diciembre, el Conavi acordó pagar al consorcio La Estrella-H Solís (la primera es de República Dominicana) poco más de $2 millones en respuesta a un reclamo administrativo para el reconocimiento “de los mayores costos por concepto de garantías de cumplimiento del contrato”. El acuerdo para dicho pago se tomó el 16 de diciembre luego de que se conociera un informe de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Según lo plasmado en el acta de esa sesión, el Consejo de Administración decidió realizar una investigación preliminar para determinar si había mérito suficiente para validar la extensión de la vigencia de las garantías de cumplimiento, como causas atribuibles a la entidad y si esto era imputable a algún funcionario.

El tramo en construcción por parte de H Solís comprende un viaducto (una carretera elevada) y un túnel, además de vías marginales debajo del viaducto y carreteras al nivel de la vía en el paso deprimido. Ese túnel terminará en un paso a desnivel que reemplazará la actual intersección semaforizada de Calle Blancos y conectará con la rotonda del Bicentenario, en Guadalupe. Ese intercambio tendrá en su parte inferior los cuatro carriles de la Circunvalación y en la parte superior una rotonda que permitirá movimientos hacia los cuatro puntos cardinales.

Las primeras cuatro secciones de Circunvalación norte se abrieron en junio del año pasado, luego de cinco años y medio de construcción (el plazo original era de 28 meses). Las cinco etapas de esta carretera tienen un costo de $223 millones.

El consorcio Estrella-H Solís fue el encargado de las cinco etapas de todo el tramo norte de la carretera de Circunvalación, cuyas obras comenzaron en el 2017. Aún está pendiente la quinta etapa. (Alonso Tenorio)

La quinta etapa de Circunvalación norte, que une la ruta 32 con Calle Blancos, recibió la orden de inicio en agosto de 2021. La promesa del MOPT es que esté concluida a mediados de octubre. (Alonso Tenorio)

