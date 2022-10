Director de Conavi sobre contratos para mantenimiento vial: ‘Ninguna empresa tiene restricción para participar’

El próximo 24 de octubre, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) publicará los carteles de licitación para dar mantenimiento a 5.600 kilómetros de carreteras por dos años.

El anuncio es un primer paso para que finalmente se intervengan vías que han estado en abandono por 20 meses, debido a la ausencia de contratos de conservación.

Para estas obras, el Estado dispone de $70 millones que se adjudicarán mediante ocho contrataciones directas concursadas bajo condiciones especiales. Por ejemplo, la Contraloría General de la República permitió suprimir la etapa en la que los interesados pueden presentar reclamos sobre los carteles de licitación y avaló que solo exista, luego de las adjudicaciones, un recurso de apelación ante el mismo Conavi.

El argumento de la Contraloría para dar el visto bueno a esas condiciones es que los contratos son por “escasa cuantía”. Sin embargo, las ocho contrataciones superan los montos de escasa cuantía, definidos en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa.

“El procedimiento de escasa cuantía ciertamente tiene montos menores al monto de esa contratación, por lo que se debe precisar que se autorizó realizar una contratación directa (...) Este tipo de medidas en una autorización resulta usual, cuando se pretende atender una necesidad que podría afectar el interés público, pero por las circunstancias no configura una contratación de urgencia”, declaró la Contraloría al ser consultada sobre ese tema. El proceso para conseguir las autorizaciones inició, según el órgano contralor, en marzo de 2021.

En una entrevista con La Nación, Mauricio Batalla, director ejecutivo del Conavi, explicó algunos detalles de los procesos de contratación y subrayó que las constructoras MECO y H Solís, involucradas en el caso Cochinilla, no tienen restricción para concursar.

- ¿Cuántas zonas de conservación vial del país piensan sacar a concurso el 24 de octubre?

- Vamos a sacar ocho líneas que corresponden a 16 zonas. Además hay otras tres zonas de conservación vial ya en ejecución, es decir, al 1.º de enero tenemos que tener 19 de las 22 zonas cubiertas y en el primer trimestre del 2023 tenemos que tener las 22 zonas del país por completo cubiertas.

- ¿Cuántos kilómetros de la red vial nacional representan esas 16 zonas?

- Tenemos 8.000 kilómetros de carreteras, estamos hablando de que estas 16 zonas son aproximadamente el 70%, entonces serán unos 5.600 kilómetros.

- ¿Cuánto tiempo les tomó obtener el permiso de la Contraloría General de la República para realizar esas contrataciones directas?

- Esta Dirección Ejecutiva inició labores el 1.º de agosto, lo primero que hicimos fue revisar el escenario que teníamos como país; no había contratos de mantenimiento, por eso los costarricenses ven huecos, los asfaltos en muy mal estado, por eso ven inundaciones. Lo que hicimos fue un trabajo en conjunto con Presidencia, con el ministro (Luis Amador Jiménez) y con la Contraloría General de la República y en dos meses pudimos obtener autorización para hacer contrataciones directas concursadas.

- Usted menciona que la meta es adjudicar los contratos el próximo 28 de noviembre ¿Esa fecha ya incluye contratiempos por apelaciones u otros?

- Yo soy ingeniero civil, esos tiempos siempre los tenemos contemplados. El 28 de noviembre tenemos que estar dando a cada uno de los contratistas, ojalá sean muchas empresas, lo que sí le puedo decir es que estamos democratizando, abriendo los concursos, abriendo los requisitos para que sean muchas empresas las que puedan ofertar y ganen por mejor precio.

- Entonces ¿Esa fecha del 28 de noviembre sí tiene previstos los contratiempos?

- Entre el 15 de diciembre y el 1.º de enero se tiene que estar trabajando.

- Las memorias de cálculo son un instrumento que le permite a la Administración determinar si lo que le están cobrando es razonable o no, pero usted dijo que para estas licitaciones no se pedirán ¿Por qué quitaron las memorias de cálculo? ¿Cómo verificarán que el precio es razonable?

- Las memorias de cálculo han sido barreras para que los contratistas puedan trabajar con el Estado y se han prestado para muchos malos manejos, no quiere decir que no las vamos a pedir, las vamos a pedir a aquel que sea adjudicado, puede ser posterior y no antes, porque de lo contrario se va a generar que muchas empresas queden fuera, porque le faltó cualquier cosa. Aquí vamos a hacerlo eficientemente, como se hace en la empresa privada, al menor precio.

- Usted mencionó que planean implementar un centro de resolución de conflictos para atender diferencias entre el contratista y el Estado ¿Cómo funcionaría eso?

- Estamos buscando la opción para ver si lo podemos meter dentro de estos contratos, si no sale en estos contratos sí va salir en los contratos del 2025.

- Pero ya existen mecanismos legales para resolver diferencias ¿Cómo se haría eso? ¿Quién asumiría ese rol? ¿Cómo se financiaría?

- Entiendo que ya hay mecanismos de resolución de conflictos, pero si hacemos siempre lo mismo, nunca vamos a lograr resultados diferentes y los resultados de las gestiones en los pavimentos de Costa Rica son malas o muy malas, por eso tenemos que hacer cosas novedosas. En este momento no le puedo responder a detalle porque no hemos estructurado todavía el plan de resolución de conflictos, podríamos solicitar la ayuda al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos o al Grupo Consenso (...) No lo tenemos aún estructurado, si no lo tenemos aún estructurado para el 24 de octubre, no lo vamos a sacar en estos concursos.

- ¿Por qué mencionar un plan que ni siquiera tienen claro? ¿No crea eso falsas expectativas?

- Lo estamos mencionando porque son las ideas novedosas que tenemos que presentarle al país, son las cosas que tenemos que cambiar, son los problemas que hemos determinado y son las cosas en las cuales estamos trabajando.

. ¿Cómo se hará la evaluación de las ofertas para los concursos que se publicarán el próximo 24 de octubre?

- Nosotros tenemos profesionales que se van a dedicar a revisar las ofertas y yo voy a guiarlos en lo que yo quiero.

- ¿Qué es lo que usted quiere?

- Lo que yo quiero es que haya transparencia, que haya eficacia, eficiencia y que sea el menor precio.

- ¿MECO y H Solís tienen restricción de participar?

- Ninguna empresa tiene restricción para poder participar, así lo ha determinado el Juzgado Penal y así lo ha determinado la Contraloría General de la República.

- Eso quiere decir que esas dos empresas podrían ser adjudicadas si presentan el precio más bajo.

- Yo soy ingeniero civil, nuevamente le repito. Estamos proponiendo una serie de concursos y el que nos brinde el mejor precio ese va a ser el adjudicado. Lo que le puedo asegurar es que hemos abierto los concursos, hemos abierto las licitaciones, estamos cortando todas las cosas que consideramos eran trabas para que otras empresas participaran, eso se lo puedo asegurar ¿Quién va a ser el adjudicatario? Eso no se lo puedo asegurar.