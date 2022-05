Hoy hace 50 años: Manifestación del 1.° de mayo transcurrió en orden y paz

(Alonso Tenorio)

Texto original publicado en La Nación el 2 de mayo de 1972

En orden absoluto transcurrió ayer el desfile de los trabajadores, organizado por un comité unitario, para conmemorar el Día del Trabajador. Se inició a las tres de la tarde frente al Hospital de Niños, recorrió la avenida central hasta el hotel Royal Dutch, donde cruzó hacia el sur, para culminar al ser las cuatro de la tarde frente al parque Central, sobre la avenida segunda.

Los manifestantes no acataron la disposición de la gobernación de la provincia, en el sentido de que tendría que doblar en el Hospital San Juan de Dios y subir por la avenida segunda. Al llegar a ese punto, pese a la orden de las autoridades de tránsito, avanzaron sobre la avenida central, pero no hubo ningún incidente. Portaban cartelones en los cuales abogaban por un aumento general de salarios y se pronunciaban por “mayor justicia social”.

Frente al parque Central se improvisó una tribuna, desde la cual dirigieron la palabra representantes de las distintas organizaciones sindicales que se hicieron representar en el comité unitario. Estos discursos duraron aproximadamente una hora. Poco después de las cinco de la tarde, la manifestación se dispersó y todo el mundo se fue tranquilo para sus casas.

El estudiante universitario Franklin Carvajal, en representación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), abogó por que se haga en Costa Rica una reforma en todos los campos. “Requerimos una reforma agraria, una reforma universitaria”, dijo el joven, y enfatizó en la necesidad de que “a la universidad se le dé el 6% del Presupuesto Nacional”.

En otras noticias:

Falsificación de pasaportes de funcionarios

De informes publicados procedentes de fuentes oficiales, se desprende que se había descubierto una falsificación con base en pasaportes oficiales, a los cuales se les cambiaba, en unos casos, nombre y fotografía, y en otros, únicamente la foto.

Esta clase de pasaportes se extienden por el Ministerio de Relaciones Exteriores a funcionarios que salen del exterior y luego, cuando regresen al país, se recogen y archivan. Por esta razón existía una regular cantidad de esos documentos en los archivos de aquel ministerio.

La denuncia presentada contra tres empleados, uno del ministerio y dos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), se refería concretamente a esa clase de pasaportes que, probablemente, habían sido sustraídos de los archivos mencionados.

‘The New York Times’ ganó el Premio Pulitzer

The New York Times ganó ayer el Premio Pulitzer por servicio público debido a su publicación de los documentos del Pentágono. En una declaración extraordinaria, funcionarios de la Universidad de Columbia, que otorga los premios, dijeron que tenían “profundas reservas sobre si eran oportunos y apropiados algunos de los premios periodísticos”.

Neil Sherman, que obtuvo los documentos y escribió la mayor parte de las informaciones publicadas por The New York Times sobre estos, no fue mencionado. El columnista Jack Anderson recibió el Premio Nacional Informativo.

Michel Laurent y Horst Faas, de The Associated Press (AP), recibieron el premio a fotografía noticiosa, por sus fotos de torturas en Pakistán Oriental. Para Faas, este es su segundo Premio Pulitzer.