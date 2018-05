"No tuve ninguna participación en lo que refiere a quién se contrataba y a quién no, durante la campaña. Ese particular le correspondió al jefe de campaña (Juan Carlos Campos) y en coordinación con el comité ejecutivo del partido (...). Yo no tengo por qué pensar que él (Fabricio Alvarado) estuviera enterado de esto, no lo sé, lo desconozco, y sé que él estaba ocupado en mil cosas. Aquí estamos hablando de que hubo un error en el sentido de que no se informó de que las encuestas fueron pagadas por el partido", subrayó.