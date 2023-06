Vienen las vacaciones: evite sobreexposición de niños a tecnología

Las vacaciones de medio año de miles de niños y jóvenes se inician el próximo 3 de julio, por lo que expertos hacen un llamado a las familias para evitar que los menores se sobreexpongan a los aparatos tecnológicos.

Durante ese periodo de 15 días hay un mayor tiempo de ocio para los estudiantes, con la particularidad de que en este receso la gran mayoría de padres de familia siguen laborando, por lo que existe una mayor dificultad para compartir tiempo de calidad.

Para Dennis Córdoba, director de TI de la Sociedad de Seguros de Vida, “en todo momento, pero especialmente en temporada de vacaciones, se debe fomentar un uso equilibrado de la tecnología, en el que el contenido al que acceden los niños y jóvenes sea estrictamente supervisado”.

De acuerdo con Córdoba, “siempre es importante establecer límites y balancear el tiempo libre con otras actividades, idealmente al aire libre. También es recomendable que parte del tiempo invertido de manera virtual, sea utilizado para actividades de aprendizaje y desarrollo de habilidades en línea”.

Actualmente, existen diversas plataformas gratuitas para aprender idiomas o a programar e inclusive juegos populares como Minecraft o Roblox, que ofrecen herramientas educativas donde los jóvenes pueden desarrollar habilidades a la vez.

Los especialistas insisten en que la alerta se da no solo por los diferentes riesgos que se pueden encontrar en las plataformas electrónicas, sino también por las implicaciones para la salud que una exposición excesiva puede suponer.

Así lo explico Carolina Paris, psicopedagoga de la Universidad Ciencias Médicas (Ucimed).

“Un niño que está expuesto mucho tiempo a la tecnología no puede realizar funciones motrices. Los juegos tradicionales no solo tienen funciones físicas sino que les permite a los niños y jóvenes desarrollar habilidades que no pueden ser estimuladas por la tecnología”, alegó.

Los niños que utilizan 'tablets' y celulares con frecuencia dificultan su desarrollo motor.Fotografia: Graciela Solis (Graciela Solis)

Tiempo de uso y contenidos

Las profesionales explicaron que en cuanto a tiempos de uso se utilizan dos criterios para definirlo: la edad y el tipo de contenido que se consuma.

Cuanto más pequeño sea el niño, menos tiempo de manipulación de aparatos electrónicos debe tener, incluso se sugiere que los menores de 12 años no tengan celular propio.

Sobre los contenidos que se frecuentan, las expertas piden evitar que los niños y jóvenes utilicen aplicaciones que tienen algoritmos que exponen videos cortos que se reproducen automáticamente uno tras otro, pues existe el riesgo de que empiecen a ver contenido infantil y terminen expuestos a contenidos inadecuados, adicional al daño cerebral que se ocasiona.

Otras recomendaciones son las siguientes: