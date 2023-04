Viceministro sobre pruebas nacionales: ‘Prefiero que el estrés lo tengamos ahorita y no a fin de año’

Un “gran simulacro”. Así describió el viceministro académico de Educación, Melvin Chaves, las pruebas nacionales estandarizadas para alumnos de sexto grado que comenzaron este lunes en escuelas públicas y privadas, en la mayoría, de forma digital.

Chaves defendió así la logística implementada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para realizar los test y que provocó fuertes críticas de los docentes.

Para los educadores, hubo “improvisación”, pues recibieron la capacitación apenas unos días antes de su aplicación. Incluso, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilbert Díaz, denunció orientaciones “precipitadas y de última hora”.

Bajo esas tensiones, 76.000 estudiantes iniciaron las evaluaciones, que se llevarán a cabo a lo largo de toda la semana para abarcar a todos los centros de primaria.

Durante un acto oficial que realizó el MEP en la Escuela Centro América de Tirrases, en Curridabat, Chaves reconoció que la logística es compleja e informó que están creando manuales de “buenas prácticas” y realizando reuniones para mejorar hacia una nueva forma de evaluar.

“Durante 30 años no hemos dado este salto, el tema de la conectividad, infraestructura, lo que significa hacer pruebas en una plataforma segura; entonces, claro, ¡ajustes!. Por eso estamos haciendo un gran simulacro, yo prefiero que el estrés lo tengamos ahorita y no a fin de año, cuando no hay nada que hacer”, dijo Chaves.

De esta forma, hizo referencia a que las pruebas que comenzaron este lunes no tienen peso para la nota de los estudiantes, mientras que la segunda ronda de pruebas, prevista para octubre en el caso de los escolares, será un 40% de la calificación final.

Formación de docentes Copiado!

El viceministro insistió en que se encaminan hacia un cambio en la evaluación y en la enseñanza, el cual debe comenzar a gestarse en las universidades con la formación de los profesores.

Por esa razón, dijo, mantiene reuniones con los decanos de las casas de enseñanza superior, con la intención de superar las deficiencias del currículum en las carreras de Educación.

También resaltó la importancia de implementar las pruebas de idoneidad, mediante la cual evaluarían las habilidades y conocimiento de candidatos a ocupar una plaza en el MEP.

“Es una prueba que mide las competencias básicas que tiene que saber un docente, las que tenemos que trabajar desde las universidades porque ellos son los que los han formado (...) El MEP es un contratante, el más grande de Centroamérica, y debemos decir: si la evaluación tiene que tener características de resolución de problemas a nivel global, desde la universidad tiene que darse eso”, agregó Chaves.

El Ministerio, sin embargo, no ha dado detalles de la elaboración de esta prueba y de cuándo se implementará.

El viceministro de Educación, Melvin Chaves, comentó que los docentes deben realizar un "cambio de chip"para ayudar a los estudiantes. Así se manifestó durante una actividad en la Escuela Centro América, de Tirrases de Curridabat. (Alonso Tenorio)

Prueba de 30 preguntas Copiado!

Mientras esa mejora en formación llega, el MEP ensayó este lunes la prueba nacional, constituida de 30 ítems organizados por bloques: ocho preguntas de Español y Matemáticas, y siete de Ciencias y Estudios Sociales. Todas deben ser resueltas en dos horas.

Según dijo, se elaboraron cinco “cuadernillos” diferentes que se alternarán de manera aleatoria por días en los centros educativos, por lo que no existe riesgo de filtración de la prueba.

La intención es que la mayor cantidad de estudiantes posible realice la prueba de forma digital. Los alumnos tienen prohibido ingresar a los laboratorios de cómputo con dispositivos celulares.

Los estudiantes de la Escuela Centro América, de Tirrases de Curridabat, realizaron las pruebas de forma digital. (Alonso Tenorio)

Según Chaves, el 70% de las escuelas tiene conexión a Internet por lo que las pruebas son online; el resto debe hacerlas offline y al final de la semana “tendrán los datos”.

“De ese porcentaje tenemos centros que no están con conectividad ni equipos, sin embargo, el plan B para ellos fue que se imprimieran las pruebas. En ese sentido, tenemos varios centros en los que los directores han hecho un análisis de la situación y hemos mandado las pruebas”, informó.

Entretanto, en las redes sociales, no faltaron las quejas, principalmente, por padres cuyos hijos no podían ingresar al sistema. En algunos casos, la situación retrasó el comienzo de la prueba.

Los alumnos, además, llegaron sin estudiar de un temario, lo que generó incertidumbre.

Los estudiantes de undécimo año en colegios académicos y duódecimo en técnicos, aplicarán la prueba nacional la próxima semana.