Teatro Castella se vendió en $3,5 millones, confirma Gustavo Rojas

El teatro Arnoldo Herrera del Conservatorio de Castella, ubicado en una propiedad de 1.546 metros cuadrados en Sabana Norte, se vendió por $3,5 millones; según confirmó Gustavo Rojas, presidente de la Fundación del Conservatorio de Castella, a La Nación.

La compraventa y una hipoteca de este terreno, efectuadas el pasado miércoles 28 de febrero, fueron anotadas el 1.° de marzo en el Registro Nacional. Aunque no reveló el nombre de la empresa compradora, Rojas explicó que los fondos se colocarán dentro de un fideicomiso de la Fundación, destinado exclusivamente para la construcción de un nuevo teatro en la sede central del centro educativo, en Barreal de Heredia, y a la reparación de las instalaciones.

“Estamos en presencia de un Estado que no tiene recursos ni para reparar las aulas. ¿Pretendemos entonces entregarle el Conservatorio de Castilla a un Estado que no tiene los recursos para darle mantenimiento? La Fundación decidió disponer de uno de esos bienes y con eso destinar a la construcción de un teatro moderno (...). Si eso es un pecado, pues soy pecador, o la Fundación es pecadora”, expresó el presidente.

Gustavo Rojas es locutor, actor, abogado y presidente de la Fundación del Conservatorio del Castella. (Rafael Pacheco Granados)

Construcción de un nuevo teatro

De acuerdo con Rojas, la Fundación del Conservatorio de Castella iniciará la construcción del nuevo teatro una vez que logren reunirse con la ministra de Educación, Anna Katharina Müller. En dicha reunión, esperan convenir que el Estado “siga subvencionando una planilla y que no sea necesario convertir al Conservatorio de Castella en una entidad privada”.

Según lo establecido en el decreto 29324-MEP del 2001, el Castella cuenta con la condición de ente público. Entre los códigos presupuestarios asignados para el pago de 4.437 horas lectivas, el Ministerio de Educación Pública (MEP) financia la nómina de docentes académicos, personal administrativo, de mantenimiento, vigilancia y el programa Panea.

“No lo vamos a tirar al barril sin fondo del Estado. Porque si vamos a construir eso (el teatro) para que el Estado dentro de 10 años diga que no tuvo los recursos para darle mantenimiento, seguimos en un círculo vicioso (...) La Fundación sin el Estado no puede funcionar y el Estado sin la Fundación ha demostrado que no puede darles los recursos al Castella”, agregó Vargas.

Posteriormente, la Fundación lanzará un concurso para que “participen arquitectos e ingenieros de manera abierta y transparente” en el diseño de un teatro acorde con las necesidades de la institución.

Además, Rojas señaló que los estudiantes y profesores del Conservatorio de Castella podrán seguir utilizando el teatro Arnoldo Herrera durante un año y medio o dos años, conforme a lo acordado con la empresa compradora del terreno en Sabana Norte.

