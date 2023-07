Solo 18% de colegiales logran nivel avanzado en pruebas nacionales

APSE participó en la sesión de Junta Paritaria de Relaciones Laborales de la III Convención Colectiva, la cual se llevó a cabo el martes 11 de julio en el auditorio del SEC en Lourdes de Montes de Oca. El viceministro académico del Ministerio de Educación Pública, Melvin Chaves Duarte, presentó un reporte sobre la prueba nacional estandarizada diagnóstica, que no tiene carácter evaluativo y cuyos resultados permitirán generar un informe para cada dirección regional de educación, así como para los docentes. En resumen, los resultados de la prueba de evaluación a nivel nacional fueron los siguientes: Primaria: - Nivel básico 39,04% - Nivel intermedio: 37,89% - Nivel avanzado: 23,07% Secundaria: - Nivel básico: 50,21% - Nivel intermedio: 31,04% - Nivel avanzado: 18,75% A criterio del viceministro Chaves, los resultados los sorprendieron porque estimaban que fueran peores. Esto se debe, según dijo, a la buena labor que han realizado los docentes. Ana Doris González, Presidente de APSE, consultó aspectos sobre cómo se calcularon estas estadísticas. Manifestó su preocupación por la calidad de los centros educativos y los resultados que arrojan. Insistió que en lo docentes deben conocer y deberían poder aportar su visión respecto a los ítemes que se aplican. APSE solicitó una reunión con el viceministro académico para conocer las directrices que se van a emitir en dicho despacho respecto a las pruebas que se llevarán a cabo en julio. La Viceministra Administrativa del MEP, Sofía Ramírez, expuso temas varios. Sobre el proyecto de ley 23141 referente al IDD, indicó que el expediente entró a corriente legislativa el 4 de mayo, luego de lo cual fue publicado en La Gaceta y convocado por la Presidencia para sesiones extraordinarias el 26 de junio. También se refirió al pago de dicho incentivo, aclarando que el MEP no ha hecho deducciones en el pago. Finalmente, APSE hizo lectura del Requerimiento Ciudadano de Cumplimiento Constitucional enviado al Presidente de la República y los Ministros de Hacienda y de Educación Pública sobre el presupuesto 2024. La misiva exhorta a las autoridades públicas a cumplir con esa norma y de paso cuestionó al MEP por no dar a conocer su anteproyecto de presupuesto. El MEP se comprometió a exponerlo en la próxima reunión.