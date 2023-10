Pruebas nacionales: ‘Mis estudiantes lastimosamente no estaban tan bien preparados’

Ingrid López Pérez es maestra en la Escuela Carlos Monge Alfaro, ubicada en El Alto de Ochomogo en San Nicolás de Cartago, donde tiene a cargo a 34 alumnos que debían enfrentarse este lunes a las pruebas nacionales estandarizadas del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La evaluación, reconoció la docente, generó una gran angustia no solo a sus estudiantes, sino también a ella misma, pues no recibió asesoramiento para la aplicación de los exámenes, más allá de que, dos semanas antes, le comunicaron que serían de mucha comprensión de lectura.

“Mis estudiantes lastimosamente no estaban tan bien preparados para las pruebas, ya que hemos venido arrastrando en los niños una deficiencia grande en el área de Matemáticas y Español porque los chicos hoy en día no leen y con tal de hacerlo rápido no comprenden las instrucciones que se les dan”, reconoció López.

Lo que pudo hacer, dijo, fue tratar de poner a los niños al día en algunos temas con un temario que el MEP les hizo llegar en agosto.

“Tanto mis alumnos como yo sentimos temor e incertidumbre de las pruebas porque uno como docente tiene la responsabilidad de que todos sus estudiantes salgan bien y es ese temor de cómo serán las preguntas. Este año todo el proceso es nuevo y hay mucho desconocimiento en diferentes áreas, tanto para ellos como para uno”, afirmó la educadora.

A estas alturas, no saben ni quiénes van a revisar las pruebas ni cuándo darán resultados.

Ingrid López, maestra en escuela de Cartago, afirmó que faltó asesoramiento para la aplicación de las pruebas nacionales estandarizadas. Foto: Keyna Calderón

‘Estudiantes a la deriva’

Como es de esperar, también a los padres los desvelan las pruebas. Es el caso de Maggie Mojica Campos, madre de Sara, estudiante de la Escuela Carlos Monge.

Según la madre, la niña iba nerviosa pero preparada para enfrentar la prueba nacional. Aun así, la mujer cuestionó al MEP y la razón para hacer estos exámenes.

“Si ya el estudiante fue evaluado todo el año, no son necesarias estas pruebas ya que más bien crean gastos al Estado y frustración entre los estudiantes. Estas evaluaciones no comprueban nada más allá de lo aprendido en el curso lectivo”, aseveró la mamá.

Un hecho que cuestionó fue que no les dieron temarios a los niños con el fin de estudiar.

“Aunque sean conocimientos previos, los estudiantes están a la deriva. En toda prueba se debe enviar temario, lo dice el Reglamento de Evaluación”, insistió doña Maggie.

A pesar de estas preocupaciones, concluido el examen, Sara afirmó que le fue bien y que “estuvo fácil”.

“Fue más sencillo de lo que pensé y logré responder todo; todas las preguntas las entendí, estaban claras, los temas que venían, todos los habíamos visto, contó la niña.

Al principio, aclaró, tuvo problemas con la plataforma porque no reconocía el número de cédula.

Sara Jiménez Mojica se levantó este lunes un poco inquieta por la prueba nacional de Ciencias. Al final, la estudiante de la Escuela Carlos Monge, de San Nicolás de Cartago, afirmó que el examen estuvo fácil.

Britany y Julián también hicieron la prueba nacional

En otra parte de Cartago, también Britany Serrano Serrano tenía un día crucial. Ella es estudiante de la Escuela Buenos Aires de Pacayas, donde solo tres alumnos debían realizar la prueba, se trata de un centro educativo rural, al noreste de la ciudad, con poca población estudiantil.

“Voy tranquila, me asusta más la nota que saque en las pruebas, pero he estudiando con un link que nos brindó el MEP y repasando los cuadernos desde hace un mes con la ayuda también de un tío... ni modo, creo que así todos nos la tenemos que jugar”, narró la escolar.

En la escuela Carlos J. Peralta, en Guadalupe de Cartago, realizaría su prueba Julián Cerdas Chinchilla, uno de los 160 estudiantes de esta institución.

Él iba tranquilo pues lleva buena nota de presentación y en su caso sí tuvieron temario; se preparó con prácticas desde principios de año y repasos en clases.

“Desde la pandemia, por la baja calidad académica que se presentó, mis papás optaron por clases externas para una mejor preparación y este año, como realizaba pruebas de admisión para colegio, estuve en un curso que me ayudó mucho para ambas cosas”, comentó.

Su madre, Elena Chinchilla, mencionó que su hijo estaba preparado, pero igualmente cuestionó las evaluaciones.

“Honestamente, no sabemos cuál es el propósito de estás pruebas, pues es la primera vez en años que se vuelven a realizar, tomando en cuenta la calidad académica de los últimos años, genera incertidumbre de qué van arrojar los resultados en general”, planteó.