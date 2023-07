Pruebas estandarizadas del MEP: 4 de cada 10 escolares y 5 de cada 10 colegiales están en ‘rojo’

Como si se tratara de un semáforo, donde el color rojo indica un nivel básico, el amarillo intermedio y el verde un nivel avanzado, los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas arrojaron que cuatro de cada diez estudiantes de sexto grado están en rojo o en nivel básico.

Entretanto, entre los alumnos de último año de colegio, la cifra asciende a 5 de cada 10 también en nivel básico o rojo. La presentación de los resultados se llevó a cabo este miércoles 19 de julio, tres meses después de que 160.000 alumnos de último año de escuela y colegio se sometieron a la prueba.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP), los datos no mostraron diferencias significativas entre centros educativos públicos y privados, ni entre aquellos ubicados en comunidades urbanas o rurales.

“Los resultados se agruparon en tres categorías de acuerdo con los logros esperados, en vez de otorgarle una nota a cada estudiante. Se centra en esos tres niveles de desempeño.

“Nivel básico: casi todo mundo está en este nivel y conforme abrimos la cebolla llegamos a una capa más profunda hasta llegar al nivel avanzado. Ese es el objetivo del MEP: que lleguen a ese nivel de profundidad”, dijo Melvin Chaves, viceministro académico.

Chaves enfatizó que la prueba de abril tiene un fin diagnóstico, lo cual permite a los estudiantes acercarse a la naturaleza de la prueba y comprender cómo abordarla.

Según el funcionario, tienen muchos datos que les permiten focalizar los “diferentes apoyos para que los estudiantes salgan adelante”.Toda esta información quedó en manos de los directores regionales y directores de escuela para trabajar en conjunto el plan de recuperación.

“Es importante que tengamos claro que en esta prueba no se aprueba o se reprueba. El nivel básico no es que no sepan nada, es que están en un nivel muy elemental de lo que deben saber hacer, no son las personas reprobadas. Lo que estamos diciendo con el básico es que están en un nivel muy elemental”, insistió Álvaro Artavia, director de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio.

Estos exámenes se efectuaron el lunes 17 de abril a 76.000 estudiantes de 6° grado. Una semana después, la prueba fue realizada por alumnos de 11° año de colegios académicos y 12° año de técnicos.

La intención del MEP es que las pruebas se realicen en dos rondas. La primera en abril, sin ningún peso en la nota. La segunda, en octubre y noviembre, que determinará el 40% de la calificación.

Los funcionarios explicaron que para esa evaluación sí se calificará con puntaje y no con niveles de desempeño. El MEP prometió divulgar un documento que amplíe sobre el tipo de examen y la forma de evaluar.

Resultados según centros educativos Copiado!

Entre escuelas primarias públicas y privadas, rurales y urbanas, casi 4 de cada diez estudiantes lograron un resultado intermedio o amarillo. Las diferencias aparecen en los extremos del “semáforo”.

En la primaria pública rural casi cinco de cada diez escolares obtuvieron un nivel básico o rojo, mientras en la primaria privada rural el semáforo en rojo lo marcaron poco más de dos de cada diez estudiantes.

El nivel avanzado o verde lo lograron dos de cada diez escolares de primaria pública tanto en el área rural como urbana. Cuatro de diez alumnos de escuelas privadas rurales alcanzaron niveles avanzados, mientras que poco más de cuatro lograron ese nivel en comunidades urbanas.

Los alumnos de sexto en escuelas privadas marcaron rojo en poco más de dos de cada diez casos en centros rurales, y menos de dos de diez en urbanos.

Niveles de desempeño mostrados en las pruebas nacionales estandarizadas del MEP. (Valeria Martínez )

Según Chaves, los niveles avanzados de primaria se ubicaron en comunidades de San José Norte, Heredia y Occidente. El básico en áreas de Sulá, Limón y Grande de Térraba.

Los estudiantes de secundaria alcanzaron el verde (avanzado) en Heredia, San José Norte y Cartago, y el rojo (básico) en comunidades de Limón, Santa Cruz y Sulá.

“En estos momentos sabemos cómo estamos. Tener 4 chicos de 10 (en rojo) es un reto para el MEP y para toda la comunidad, y es un proceso tras varios años sin evaluación. (...) No estamos felices de que hayan chicos rezagados, con nivel básico. Por eso, diseñamos todo ese proceso para saber cuál era el dato”, enfatizó Melvin Chaves, viceministro académico.

A principios de junio, la ministra Anna Katharina Müller afirmó “estar contenta” porque los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas en primaria superaron las expectativas que se tenían.

Los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas fueron presentados este miércoles 19 de julio por Álvaro Artavia, director de Gestión y Evaluación de la Calidad, del MEP (izq.) y por el viceministro académico, Melvin Chaves. La ministra Anna Katharina Müller no estuvo al inicio porque se trasladó a La Carpio a conversar con padres de familia que bloquearon la autopista General Cañas. (Valeria Martínez LN )

En ese momento, las notas preliminares indicaban que los estudiantes de sexto grado superaron, en promedio, la nota mínima para aprobar, que era de 65. No obstante, no se dio la misma situación con los jóvenes de undécimo y duodécimo, adelantó Müller.

Días antes de que los estudiantes realizaran la prueba diagnóstica, docentes y padres de familia se quejaron porque iban “a ciegas” pues no conocían la logística y estrategia del MEP para evaluar a los menores.

Entretanto, académicos y los mismos técnicos del Ministerio plantearon dudas sobre los criterios y la confiabilidad de estas evaluaciones.

Estudiantes de sexto grado de la Escuela Centroamérica, en Tirrases de Curridabat, hicieron las pruebas estandarizadas del MEP. (Alonso Tenorio)

Este año, el MEP también implementó pruebas diagnósticas no estandarizadas a la totalidad de estudiantes de escuelas y colegios públicos. Las pruebas fueron elaboradas por cada centro o cada docente.

Resultados preliminares conocidos a inicios de mayo revelaron que, en promedio, los colegiales no alcanzaron la nota mínima, pero sí los estudiantes de primaria.