Nueva rectora del Instituto Tecnológico: ‘Yo entré al Tec porque me podía desplazar a pie’

El Tecnológico de Costa Rica (Tec) eligió por primera vez en su historia a una mujer para que liderara la institución. Se trata de María Estrada Sánchez, de 46 años, quien a partir del 1.° de julio sustituirá en la Rectoría a Luis Paulino Méndez.

Estrada, actual vicerrectora de Docencia, estará frente al Tec por un periodo de 5 años que concluye en el 2027. La ingeniera en Computación logró el 45,1% de los votos válidos, superando así a su competidor más cercano, José Martínez Villavicencio, quien obtuvo el 26,26% de los votantes.

El Tec, que tiene más de 8.000 estudiantes matriculados, enfrenta diferentes retos que ahora Estrada deberá solucionar o, al menos, buscar una forma de solucionarlos, entre ellos, limitaciones presupuestarias y una mayor inclusión femenina en carreras relacionadas con tecnología, matemáticas, ciencia e ingeniería (STEM, por sus siglas en inglés)

En una entrevista con La Nación, la ingeniera comentó algunos de ellos.

Nueva rectora del TEC habla sobre los retos que enfrenta la institución

- Logra obtener un puesto muy importante y más allá de eso, de hacer historia. Es la primera mujer en ocupar la rectoría del Tec. ¿Cómo fue el proceso para llegar ahí?

– Estoy muy contenta con los resultados. Fue un proceso que arrancó el 20 de abril y un momento histórico por diferentes razones; primero porque fue una mujer la que queda electa, segundo porque fue a través de un proceso electrónico como se realizaron las votaciones, pero también porque es la primera vez que se gana en una primera ronda habiendo cuatro personas candidatas.

“Es muy importante porque es un reconocimiento que hace la universidad y muy contundente, alcancé un 45 % de una vez, llevando más de 25% de diferencia al segundo candidato y muy contenta por la confianza y el apoyo que me brinda la comunidad”.

- Sus padres son inmigrantes y uno pensaría que a raíz de eso han superado muchos obstáculos juntos. ¿Fue así en su caso?

– Yo soy la quinta de 15 hermanos. En este momento mi mamá es el pilar de la casa, pasamos por muchas cosas muy duras, yo entré al Tec porque me podía desplazar a pie.

“Mis papás con mucho esfuerzo nos brindaron primaria y secundaria y sabía que para la universidad no había posibilidades, ni financiamiento para opción privada, pero enhorabuena logré entrar al Tec. Entré también a las otras universidades, pero la condición económica no me permitía viajar. Pero como sabía que quería estudiar tecnología, me encantó entrar al Tec. Fue un proceso duro, sin duda, porque además entré a estudiar una carrera donde entraban muy pocas mujeres, pero muy contenta de haber podido caminar y concretar ese proceso y estar ahora donde estoy”.

- ¿Cómo tomó su familia la noticia?

– Muy contentos, tratando de dimensionar todo lo que ahora asumimos como familia. Uno de mis hijos es egresado del Tec, mi hija estudia en el Tec una ingeniería y mi hijo menor cursa quinto año; entonces, muy contentos de todo este proceso. Yo fui mamá siendo estudiante y los tres estuvieron conmigo en estos procesos, fueron parte del taller infantil y siempre han visto al Tec como su segunda casa, entonces, muy contentos.

María Sánchez se convierte en la primera mujer en liderar el TEC

- ¿Qué puede esperar la comunidad estudiantil de su parte?

– Lo que siempre han tenido, una apertura, un trabajo conjunto y un profundo reconocimiento al movimiento estudiantil, porque el movimiento es parte de la toma de decisiones desde el momento en que ponen un pie en la universidad. Reconozco mucho esos liderazgos, los contrapesos que hay que hacer, ese diálogo permanente, pero también la posibilidad de consensuar y construir juntos, entonces es así como llevaré la rectoría.

- La institución tiene muchas luchas pendientes. Por ejemplo, hace unos años los estudiantes pidieron reducir los pluses de directores y funcionarios y a raíz de eso estaban en un proceso de revisión. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué periodo están o qué decisión tomaron?

– Me parece que las observaciones iban más hacia otras universidades, no hacia el Tec. A lo interno del Conare hay una mesa de trabajo, una comisión que está hablando sobre la redistribución del FEES, y más allá del tema salarial o una preocupación alrededor de estos temas, lo que más nos preocupa ahorita es la posible fuga de académicos que ya se está materializando en el Tecnológico, porque este tema del empleo público y regla fiscal están imposibilitando el quehacer académico. Inclusive sin poder honrar compromisos que las universidades y el país a través de financiamiento del Banco Mundial se comprometió a fortalecer las universidades y no se están pudiendo honrar esos compromisos.

“Entonces hay una inconsistencia a nivel país en esa parte que debemos seguir negociando, porque sino vamos a descapitalizar al país de grandes académicos y nuestra clase media se va a ver más afectada porque nuestros estudiantes van a tener una educación más baja y lo más peligroso es que se va a contraer la oferta académica a muy corto plazo si perdemos todos esos académicos”.

Estrada obtuvo una maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia Universitaria y otra en Administración Educativa. (Roberto Carlos Sánchez)

- Otro reto que tienen son las carreras STEM. El Tec tiene más población masculina que femenina. Como la primera mujer en liderar la institución, ¿le da este tema más responsabilidad?

– Es un tema que he trabajado desde que soy estudiante y muy contenta de que ahora la comunidad no solo reconoce, sino que verifica y consolida que las mujeres en ciencia y tecnología no son un tema de género, aquí no es que las mujeres no se lo permitan, es un tema social y cultural, porque más bien son las mujeres que se gradúan en un tiempo menor que los hombres.

“Entonces hemos identificado que cuando llevamos ingenierías a las regiones y hacemos procesos de atracción con perspectiva de género logramos subir los indicadores de las mujeres. Cuando hay servicios que están alrededor de las mujeres, como las estudiantes mamás, las trabajadoras, todos esos servicios que se puedan brindar reconociendo todas esas realidades diversas son los que van a permitir no solo la entrada a más ingenierías, sino la permanencia y un éxito académico de más mujeres y es un tema cultural que vamos a seguir trabajando”.

- Con el tema del FEES. La Contraloría había advertido que tres universidades se iban a quedar sin fondos para cubrir sus gastos antes de 2025. El Tec es una de ellas. ¿Cómo van a manejar la situación? ¿Solicitarían más dinero?

– Las universidades no somos un gasto, somos una inversión, no es un tema lucrativo es un bien social. Desde que la Contraloría indicó esas cosas, la institución tomó algunas acciones a lo interno para sanear las finanzas y hacer algunas medidas de contención. Después se nos volvió la tortilla por la entrada de la pandemia, de la regla fiscal, entonces nos castigan por la subejecución y es una cosa super inconsistente que no entendemos nada.

“Con el FEES hay que recordar que existe esa comisión que al interno del Conare se mantiene el tema permanente y ahí se está trabajando, y a lo interno del Tec hay dos representantes y seguiremos trabajando”.

- La inteligencia artificial es otro reto. ¿El Tec trabaja en este tema? Copiado!

– Desde nuestra unidad desconcentrada en Alajuela, se atrajeron $2 millones canadienses para un proyecto de investigación con una alianza llamada A+ y una organización en Suiza, cuyo objetivo es desarrollar inteligencia artificial feminista. Esta inteligencia artificial busca ser más inclusiva, liviana y sostenible, para asegurar que la tecnología llegue a personas con poco ancho de banda. Ahora, nuestro objetivo es convertirnos en los encargados de desarrollar la inteligencia artificial y la curación de la misma, validando que sea creada por personas y para personas.