“Una mamá, con un hijo que tiene adecuación (curricular) en el colegio, me contactó para que le ayudara a realizar las guías; desde ese entonces, empecé a realizar las GTA. Ella me comentó que en el colegio ella ha hablado con la orientadora, los profesores y que casi no recibe apoyo. Me dijo que lo que necesitaba era que le realizara las guías y me dio la idea. Ha sido un buen ingreso para mí. Yo tengo bastantes clientes y realizo bastantes guías desde escuela hasta décimo”, explicó la cartaginesa.