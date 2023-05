MEP tiene vacantes 200 plazas de educadores a cuatro meses de iniciadas las clases

Daniela y Felipe son estudiantes del Liceo Isla de Chira, ubicado en Puntarenas. Ambos cursan noveno año, pero tienen varios meses de no recibir lecciones de francés, pues el Ministerio de Educación Pública (MEP) no ha nombrado a un docente que cubra esa vacante.

Randall Aguilar, padre de ambos jóvenes, teme que esta situación pueda perjudicar la preparación académica de los colegiales.

“Esas lecciones son importantes y como padre, me siento frustrado. Queremos brindarles la mejor educación a nuestros hijos y en nuestro caso, la educación pública es a la que tenemos acceso. ¿Usted cree que si pudiéramos matricularlos en un centro privado donde no pierdan clases, no lo haríamos?”, comentó Aguilar.

La situación de esta familia la viven cientos de menores en todo el país, pues a cuatro meses de haber iniciado el curso lectivo 2023, el MEP todavía tiene pendiente de nombrar a 200 docentes, de esos, 15 son directores, según el último corte reportado el 5 de mayo.

La viceministra administrativa del MEP, Sofía Ramírez, habló con La Nación sobre el tema y explicó que es imposible que una institución tan grande tenga todos sus bases llenas “porque es imposible poder cubrir todos los puestos”.

“Incluso podemos tener registro de personas elegibles. Se les llama, pero a veces no hay oferentes, ya sea por cuestiones de lecciones o por la lejanía. Es un proceso muy dinámico y cambiante que tiene movimientos todos los días”, aseguró Ramírez.

La funcionaria manifestó que hay casos de docentes que concursan por puestos vacantes pero que cuando se les llama, deciden renunciar a la oportunidad por razones personales, lo que complica el proceso.

“Hemos observado que las personas participan en muchas zonas geográficas en el país y cuando se les nombra, sus condiciones personales ya no son las mismas que cuando participaron. Muchas veces esto se debe a razones personales relacionadas con su lugar de residencia, lo cual les impide cubrir esos puestos. Ese es el factor principal”, dijo.

El Ministerio de Educación Pública ha pedido a las direcciones regionales y supervisores ayuda para cubrir temporalmente los puestos vacantes, para evitar que los alumnos pierdan lecciones.

Solo en el primer trimestre de 2023, un total de 3.595 personas rechazaron ofertas de empleo en algunos de los centros educativos. Cuando eso sucede, la viceministra mencionó que se prorroga el nombramiento de las personas que estaban ocupando el puesto de forma interina y, en caso de que la plaza esté vacante, se debe nombrar a otro interino.

“Yo hablaba con una señora en Guanacaste y ella me decía ‘yo participé en un puesto en Quepos, vivo en Las Juntas de Abangares. Cuando participé, no tenía hijos ni estaba casada. Ahora tengo un bebé e incluso le doy pecho, y no me puedo ir a Quepos porque no puedo trasladar a mi familia hasta allá', entonces, desestima”, relató la viceministra.

El tema de los rechazos por parte de los profesores fue considerado por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como una de las debilidades en el proceso de contratación.

En su informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023, presentado el 6 de febrero, se criticó que no haya sanción por rechazar un lugar y que los docentes en servicio puedan desestimarlo si no se ajusta a sus preferencias. Para la OCDE, dicho sistema dificulta la asignación de docentes a los centros educativos que más los necesitan.

Otro aspecto que aumenta la cantidad de puestos disponibles son los docentes que se pensionan. Durante los primeros meses de 2023, el número de jubilados llegó a 1.000.

“Aunque se espera que al pensionarse se avise al empleador con un mes de anticipación, hay muchas personas que, el día que les aprueban la jubilación, se van y no regresan más. Nos encantaría que avisaran antes para tener el nombramiento listo el día que se vayan”, manifestó Ramírez.

Pruebas de idoneidad Copiado!

Desde 2019, la prueba de idoneidad se considera un requisito para ingresar a la carrera de educación en el MEP; sin embargo, la evaluación todavía no se ha implementado para los docentes.

La viceministra Ramírez mencionó que será en el segundo semestre de 2023, o a principios de 2024, cuando se aplique la prueba, la cual todavía está en construcción.

“Hay una comisión trabajando en ello. Es uno de los proyectos prioritarios y el próximo concurso ya incluirá pruebas de idoneidad. Actualmente, estamos en el proceso de validación de todas las herramientas que se deben realizar para aplicarlas”, adelantó la viceministra.

La funcionaria insistió en que el examen es de suma importancia, ya que garantiza que el personal contratado será el adecuado para educar a los niños. Según los últimos datos, en el MEP también hay 234 puestos vacantes en áreas administrativas.